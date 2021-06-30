Член технического комитета РФС и глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал отчет главного тренера сборной России Станислава Черчесова по итогам выступления на Евро-2020.

«Черчесов на заседании технического комитета представил очень подробный отчет, он был основан на выкладках из тренировочного процесса, тестирования и оценках даже биохимического анализа крови. Все было представлено. Все эти цифры показывают то, что и так визуально было видно: мы в физическом плане не уступили никому. А вот уровень мастерства футболистов, по общему мнению техкома, уступает. Надо заниматься развитием детско-юношеского футбола, только тогда мы сможем получать нормальный приток футболистов», – приводит слова Гершковича РИА Новости

При этом глава Объединения отечественных тренеров заявил, что технический комитет выразил Черчесову поддержку, хотя и признал работу тренера неудовлетворительной.

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«Черчесов сам это признал, отметил в своем выступлении, что раз четвертое место, то работа неудовлетворительная. Все в этом плане согласились, пожелали удачи в отборе на чемпионат мира 2022 года. Посоветовали сделать выводы и улучшить качество игры команды, хотя это будет непросто сделать.

Общее мнение членов техкома состоит в том, что основная причина такого результата – низкий уровень развития детско-юношеского футбола у нас в стране. Этим нужно очень серьезно заниматься, это подтверждает европейская практика, правило «сильный чемпионат – сильная сборная» не совсем работает. Возьмем команды Дании, Швеции, Сербии и другие, у них очень хорошо развита система развития детско-юношеского футбола, игроки школ выходят в большом количестве, многие из них попадают в ведущие европейские клубы, оттуда - в национальную сборную. Отсюда вывод, что пока мы не в полной мере будем заниматься развитием детско-юношеского футбола с привлечением профессиональных людей, то не сможем рассчитывать на сдвиги в этом направлении», – цитирует Гершковича ТАСС

На чемпионате Европы-2020 сборная России заняла последнее место в группе.

Команда Станислава Черчесова обыграла Финляндию (1:0), но сокрушительно проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

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