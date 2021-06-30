В одном из центральных противостояний 1/8 финала Евро-2020 сборная Англии на родном «Уэмбли» выбила из борьбы Германию – 2:0. В конце матча режиссер продемонстрировал на табло маленькую немецкую болельщицу, плачущую в руках отца.

В этот момент стадион зашумел еще громче, что спровоцировало скандал в интернете. Многие пользователи считают, что взрослые английские болельщики посмеялись над горем маленькой девочки. Более того, в твиттере появились посты следующего содержания:

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«Продолжай плакать, плачь еще чуть-чуть».

«Никогда в жизни я не чувствовал большей гордости за то, что я англичанин, когда услышал, как паб, полный людей, взорвался радостью при виде 10-летней немецкой девочки, плачущей в толпе».

«Тот немецкий ребенок в слезах сделал мой день. Иди на *** [мужской половой орган], маленькая ****** [женский половой орган]. Мы не всегда получаем то, чего хотим».

Пользователь @BrexitBin собрал еще порцию скринов с пометкой: «И таких тысяча. Мерзость».

«Плачь, маленькая нацистка»

«Ха-ха-ха, тупая сука».

«Паб сошел с ума, некоторые кричали: «Иди на *** [мужской половой орган], маленькая ****** [женский половой орган]».

Отсылок к Германии 1930-40-х было не мало: «Где были твои слезы, когда Гитлер убил миллионы?»

«Думаешь, мы забыли, что твой прадедушка убил Анну Франк, маленькая нацистская ***** [дама легкого поведения]?»

У девочки нашлось много защитников:

«Английские фанаты, насмехающиеся над плачущей маленькой девочкой из Германии. Не вы ли это?» – напомнил пользователь @nxthy_x многочисленные провалы сборной Англии.

«Обожаю вайб сборной Англии, но небольшая группа кретинов подпортила мне все. Те, кто освистывал гимн Германии, освистывал вставание на колени, распевал «Десять немецких бомбардировщиков» (английская песня времен Второй мировой войны – Eurosport.ru) и смеялся над плачущей девочкой: спортивное мастерство и порядочность ничего не стоят».

Единственный большой титул сборной Англии был добыт на домашнем ЧМ-1966, после чего родоначальники не играли даже в финалах. Германия после 1966-го выиграла по три чемпионата мира (всего четыре) и Европы.

В четвертьфинале Англия сыграет с Украиной.

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