Президент России Владимир Путин провел традиционную прямую линию с населением. Она прошла в 20-й раз. Конечно, некоторые обращения модераторов и простых граждан касались спортивных тем.

Ведущая Наиля Аскер-Заде задала вопрос Путину о проведении массовых мероприятий в период вакцинации и привела в пример чемпионат Европы по футболу. «Почему массовые мероприятия вроде как под запретом, но чемпионат Евро-2020 проводить можно?» – спросила журналистка.

«Ничего проще нет. Что касается соревнований по футболу Евро-2021, то здесь, конечно, прежде всего мы вынуждены были исполнять обязательства, которые взяло на себя государство по организации этих крупных спортивных мероприятий», – ответил президент (цитата по официальному сайту Кремля ).

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Также Владимир Путин прокомментировал выступление сборных России по футболу и хоккею на международных соревнованиях.

«Спорт есть спорт. В спорте есть триумфы, поражения, неудачи. То, что и сборная по хоккею не отличилась, и по футболу – факт, который не может остаться незамеченным.

Нужно подумать, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу в сборных, и вместе с ними подумать о том, что можно изменить сейчас в кадровой составляющей и в футболе, и в хоккее, но не посылая голову пеплом и рассчитывая на лучшее. У нас, безусловно, потенциал очень хороший», – заявил Путин (цитата по агентству ТАСС ).

Сборная России по футболу на чемпионате Европы-2020 потерпела два разгромных поражения, заняла четвертое место в группе и вылетела с турнира.

Сборная России по хоккею уступила Канаде в дополнительное время четвертьфинала чемпионата мира-2021 и осталась без медалей.

В России прошли шесть матчей группового этапа футбольного Евро-2020, также в Санкт-Петербурге запланирован четвертьфинал между сборными Швейцарии и Испании.

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