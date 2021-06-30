Главный врач киевского «Динамо» Андрей Шморгун прокомментировал степень тяжести травмы форварда сборной Украины Артема Беседина.

«Беседину было проведено МРТ-обследование. На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения.

От удара прямой ногой у Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала такую обширную травму», – заявил Шморгун в интервью пресс-службе киевского «Динамо».

Евро-2020 Справедливо ли удаление за фол на Беседине? Разбор эпизода 8 ЧАСОВ НАЗАД

Врач добавил, что предварительно футболисту назначили консервативное лечение, и оценил сроки восстановления в шесть месяцев.

Беседин получил тяжелую травму в дополнительное время матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 против Швеции. Нападающий пострадал после стыка с защитником Маркусом Даниэльссоном на 99-й минуте. За жесткий контакт центрбек шведской сборной получил прямую красную карточку.

Артем Беседин провел на Евро-2020 всего 39 минут. Он выходил на замену в матчах группового этапа против Северной Македонии и Австрии, а также появился на поле на 90-й минуте встречи 1/8 финала со Швецией.

Евро-2020 Швед чуть не оторвал ногу Беседину. И возмущался удалению 17 ЧАСОВ НАЗАД