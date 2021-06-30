Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий стал одним из кандидатов на пост в сборной России.

Источники казанского «Бизнес ONLINE» сообщили , что Слуцкого рассматривают в качестве замены нынешнему коучу национальной команды Станиславу Черчесову.

В среду, 30 июня, технический комитет Российского футбольного союза выразил доверие Черчесову. В медиа напомнили, что на следующей неделе в РФС пройдет заседание исполкома – главного руководящего органа союза. В исполнительный комитет входит также гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов.

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На заседании обсудят будущее главного тренера сборной и могут запустить обсуждение потенциальных кандидатов.

При Станиславе Черчесове Россия вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018, но не вышла из группы на Кубке Конфедераций-2017 и чемпионате Европы-2020.

Леонид Слуцкий возглавлял главную команду страны после Фабио Капелло в 2015 году. При нем русские футболисты отобрались на Евро, но на самом континентальном первенстве потерпели два поражения и не попали в плей-офф. После вылета с ЧЕ-2016 Леонид подал в отставку.

Слуцкий работает в «Рубине» с декабря 2019-го. При нем казанский клуб не вылетел в сезоне-2019/20 и занял четвертое место в чемпионате России-2020/21.

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