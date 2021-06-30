Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала работу главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

«Есть такое выражение: «Жираф большой, ему видней». Наверное, всех устраивает, что нет никаких успехов в футболе, как и нет никакого развития. Это какая-то поддержка сверху. Нас так не поддерживали: если был результат – ты в порядке, нет результата – ты не в порядке.

Какую команду тренировал Черчесов до того, как стал главным тренером сборной России? «Спартак» и «Легия». В «Спартаке» были успехи? Не было. А в Польше? Чемпион Польши – это понятно. Там, наверное, одна сильная команда.

Евро-2020 Слуцкий может заменить Черчесова в сборной России («Спорт БО») 2 ЧАСА НАЗАД

Я говорила, что на месте Черчесова сама ушла бы, а что делает другой человек… Он не знает пути выхода из этого кошмара. Люди, которые за него голосовали, наверное, тоже с ним согласны», – сказала Тарасова в интервью «Чемпионату»

Станислав Черчесов возглавляет русскую национальную команду с 2016 года. При нем Россия дважды не пробилась в плей-офф крупного турнира (Кубок конфедераций-2017 и Евро-2020), зато вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира-2018.

На чемпионате Европы-2020 сборная России потерпела два разгромных поражения (от Бельгии 0:3 и от Дании 1:4), с минимальным счетом победила Финляндию, заняла четвертое место в группе и не попала в 1/8 финала.

Евро-2020 Евро в Петербурге и отставки в сборных России. Путин – о спорте 4 ЧАСА НАЗАД