В 1976-м сборная Чехословакии выиграла чемпионат Европы, победив в финале ФРГ. 20 лет спустя на турнир приехала уже команда Чешской республики – Евро-96 стал для нее первым крупным международным соревнованием. На этот раз Германия взяла реванш.

Путь к финалу

Сборная Чехии выиграла отборочную группу, опередив Нидерланды на одно очко. За весь цикл чехи проиграли лишь однажды, но сделали это благородно: подарили исторические пункты Люксембургу. В финальном турнире жеребьевка забросила Чехию в компанию к Германии, Италии и России – чешские болельщики не ждали чуда в такой группе и просто просили футболистов кайфовать от игры.

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Первый матч против немцев чехи проиграли 0:2. Германия на классе вынесла оппонентов и погрузила их в уныние. «После матча мы смотрели друг на друга и пытались разобраться: мы приехали на чемпионата как туристы или для того, чтобы играть в футбол?» – вспоминал в автобиографии Павел Недвед. Игра с Италией предвещала еще больший мрак. Арриго Сакки привез в Англию заряженных вице-чемпионов мира. Паоло Мальдини, Роберто Донадони и Деметрио Альбертини внушали страх, но в матче с аутсайдером грозные итальянцы расслабились. На два гола чехов ответил только отец Федерико Кьезы – Энрико.

Сборная Чехии на Евро-96 Фото: Imago

После сенсационной победы появились реальные шансы на плей-офф. Для выхода из группы требовалась ничья с Россией, которая на тот момент котировалась повыше – русские выиграли квалификационную группу еще увереннее чехов (26 очков), половина состава представляла европейские клубы. Тем не менее к 20-й минуте Станислав Черчесов пропустил двушку. После этого чешская сборная сбавила обороты и спровоцировала Россию на камбэк. Омари Тетрадзе и Александр Мостовой сравняли счет, а скример Владимира Бесчастных на 85-й минуте чуть не уничтожил чехов. Спас вышедший на замену Владимир Шмицер – в плей-офф пошли Чехия и Германия.

В 1/4 финала поджидала Португалия с молодыми Луишем Фигу, Руем Коштой и Фернанду Коуту. Однако индивидуальным мастерством удивила именно сборная Чехии. Единственный мяч забил Карел Побороски: обыграл троих и нагло перебросил вратаря из пределов штрафной. Этот гениальный удар – один из самых красивых голов в истории чемпионатов Европы. В полуфинале против французов голы подъехали только в серии пенальти, где будущих чемпионов мира подвел Рейнальд Педрос.

Главная звезда перед Евро

Лучшим бомбардиром Чехии в отборе стал Патрик Бергер. 22-летний атакующий полузащитник оформил шесть голов и считался главным активом сборной перед финальным турниром. В сезоне-1995/96 Бергер выиграл Бундеслигу с дортмундской «Боруссией» и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов. Чтобы понимать уровень Патрика, достаточно довериться словам Стивена Джеррарда: «Бергер – лучший левоногий атакующий игрок, которого я встречал».

Патрик Бергер («Боруссия» Дортмунд), Владимир Бесчастных («Вердер» Бремен) Фото: Imago

Кто тренировал

Душан Угрин потренировал 14 клубов, но лучшее, что случалось в его карьере – работа со сборной. Душан попал в национальную команду после двух чемпионств с пражской «Спартой». Оттуда он подтянул крутую молодежь: Недведа, Поборски и Шмицера. Угрин орал на игроков из-за промахов в товарищеских матчах, но быстро отходил и поддерживал в сборной семейную атмосферу.

Душан Угрин Фото: Imago

Душан охотно шел навстречу игрокам: например, разрешил взять на Евро в Англию жен и подруг. План работал: во время чемпионата Недвед зачал ребенка, и это не помешало ему стать одним из главных открытий Евро. Шмицер рвал жилы, чтобы тренер отпустил его на свадьбу в Прагу после полуфинала. Будущий игрок «Ливерпуля» вонзил важнейший гол России и отлучился на торжество.

Как прошел финал

В решающем матче с Германией большая часть «Уэмбли» поддерживала Чехию. Английские болельщики исторически не переносят немецких, но после проигрыша Германии в полуфинале хейт удвоился. По сравнению с первым туром чехи играли намного увереннее, за три недели команда Угрина по-настоящему поверила в себя. Во втором тайме это вылилось в пенальти, который хладнокровно реализовал Бергер.

Переломный момент в игре – замена Мехмета Шолля на Оливера Бирхоффа. Благодаря выходу нападающего «Удинезе» немцы сравняли счет на 73-й минуте и перевели матч в дополнительное время. Все могло закончиться раньше, но Андреас Кепке больше не хотел пропускать. Тот чемпионат Европы проходил во времена беспощадного «Золотого гола», поэтому еще один выстрел Бирхоффа в овертайме стал для чехов фатальным.

Фавориты победили, но чехов встречали дома как героев. У аэропорта Праги футболистов ждала толпа болельщиков. Только тогда игроки осознали, что сделали и какой праздник подарили стране.

Кто стал звездой

«За 20 дней в Англии я прославился на весь мир. Я больше не был просто многообещающим молодым футболистом с Востока, все изменилось. Я забил Италии, хорошо отыграл в других матчах, с легкостью обыгрывал лучших игроков мира и показал себя с лучшей стороны», – история карьерного прорыва от Недведа.

Павел Недвед с серебряной медалью Евро-96 Фото: Imago

Полузащитника завербовал «Лацио», который тренировал чех Зденек Земан. В Италии Недвед закрепил статус топа: три раза выиграл Серию А, дошел до финала Лиги чемпионов и взял «Золотой мяч». При этом Павел отлично выступил на Евро-2004 – в Португалии чехи остановились на стадии полуфинала.

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