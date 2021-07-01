Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020 и подверг критике капитана команды Артема Дзюбу.

– Самоотдача и старательность ведь тоже неплохо?

– Для нас является футбольным эталоном борьба и способность выиграть что-то на втором этаже. О чем можно говорить, если капитан команды Дзюба говорит, что они обкакались? Главный тренер говорит, что игра с датчанами была лучшей на турнире. Где этот уровень? Один мяч с пенальти? И я не представляю, с каким счетом надо было проиграть, чтобы Черчесов был недоволен. Тактика нормально, организация в порядке, а счет 1:4.

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– Парадокс российского футбола?

– С каким счетом, понимаешь, надо проиграть, чтобы не обкакаться? Так говорит Дзюба, капитан команды, который обкакался в первую очередь. Все эти его выигранные единоборства вверху – это не показатель футбола. Иди в сумо, ММА – толкайся, бейся, рубись, – заявил Бышовец в интервью ТНВ

Артем Дзюба забил 50% мячей сборной России на чемпионате Европы – реализовал пенальти в матче третьего тура групповой стадии против Дании.

Россия начала турнир с поражения от Бельгии (0:3), затем победила Финляндию (1:0), уступила Дании (1:4) и заняла последнее место в группе В.

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