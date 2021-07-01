Готовы к решающим матчам чемпионата Европы? Подготовили для вас материал, который сделает просмотр турнира еще интереснее.

Швейцария – Испания (2 июля, 19:00)

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Швейцарцы продемонстрировали выдающийся характер и сотворили главную сенсацию Евро, выбив Францию. Но кто поверит в то, что команда без единой звезды (с натяжкой Джака) может выбить две топ-команды подряд. Тем более Испания, которая, в отличие от блеклых французов, по ходу турнира набирала форму.

Альваро Мората и Микель Оярсабаль, сборная Испании Фото: Getty Images

В последних двух матчах «красная фурия» забила 10 мячей и запорола еще столько же моментов. Атака команды Луиса Энрике заработала на полную катушку, и справиться с ней мало кому будет под силу. Средненькой по европейским меркам Швейцарии уж точно.

Бельгия – Италия (2 июля, 22:00)

Удивительно наблюдать, что сборная Бельгии является аутсайдером матча против Италии. Изначально кажется, что шансы у команд должны быть как минимум равные: две топ-сборные, которые идеально прошли групповой этап и имеют сладкий набор исполнителей.

Единственная проблема для Бельгии – возможное отсутствие Азара и Де Брёйне. Особенно важно наличие второго, так как без Кевина атакующий потенциал «красных дьяволов» резко снижается. Если рыжий полузащитник примет участие в игре, то шансов на победу у бельгийцев будет точно не меньше, чем у Италии.

Чехия – Дания (3 июля, 19:00)

Помните, как датчане победили Россию и вскочили на последнюю подножку уходящего поезда под названием «плей-офф»? Теперь команда Каспера Хьюлманна – реальный претендент на полуфинал, потому что соперник по 1/4 вполне проходим. Дания чудом не победила Финляндию, играла на равных с Бельгией и уничтожила Россию с Уэльсом – эта команда на протяжении всего турнира была достаточно хороша.

Сборная Дании Фото: Getty Images

Чехи уступают датчанам в командной игре. Если их в основном тащит Патрик Шик, то у датчан нет ярко выраженного лидера, от которого зависело бы настроение коллектива и его результаты. Поэтому Дания находится в явно более выгодном положении перед очным матчем.

Украина – Англия (3 июля 22:00)

Давайте будем честны: Украине в матче против Швеции слегка подфартило. Два попадания в штангу и перекладину от Форсберга, удаление Даниэльссона в тот момент, когда скандинавы давили – если бы не эти события, то желто-синие уже были бы дома. Но факт есть факт – в 1/4 в Италии Украина станет соперником Англии.

Команда Гарета Саутгейта провела классный матч против Германии и заслуженно победила. Джордан Пикфорд по-прежнему не пропустил на турнире ни мяча – англичане играют максимально строго и четко во всех линиях. Не зря «Три льва» стали фаворитами Евро у букмекеров – они должны легко разобраться с Украиной и дойти минимум до полуфинала, а то и дальше.

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