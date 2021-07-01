Праздник футбола на Евро-2020 закончился для финских болельщиков еще на групповой стадии. Команда набрала только 3 очка и выбыли из борьбы, но вовсе не это вызвало шквал негодования у властей Финляндии. Слишком много фанатов, побывавших в Санкт-Петербурге, заболели коронавирусом. И процент зараженных только растет.

С чего все началось?

Сборная Финляндии провела 2 матча группового этапа в Санкт-Петербурге. 16 июня финны сыграли с Россией, а 21 июня – с Бельгией.

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После окончания группового этапа финские медиа опубликовали материал , что при пересечении границы таможенники Финляндии не досматривали футбольных болельщиков, возвращавшихся из России. Их не просили предоставить отрицательные тесты на Covid-19 или показать сертификат о вакцинации. Впускали всех и даже не задумывались о двухнедельном карантине, который практикуют многие страны на время Евро-2020.

Как выяснилось позже, болельщики привезли с собой не только положительные эмоции от поездки в северную столицу, но и положительные ПЦР-тесты. Власти Финляндии очень недовольны сложившейся ситуацией. По словам директора Института здравоохранения и социального обеспечения Мики Салминена, 27 июня в стране зафиксировали 200 случаев заражения. На сегодняшний день это число удвоилось.

Зараженные подвергаются травле

Марко Карвинен, председатель организации «Фанаты сборной Финляндии» (SMJK), говорит, что сейчас финны выплескивают на организацию свой гнев. Граждане поражены несознательностью болельщиков и теперь присылают Марко тысячи угроз и злобных сообщений каждый день.

«Убийством не угрожают, но мучительной смерти нам желают. Очень жестокие сообщения. Они ведь должны понимать, что отправляют», – делится Карвинен.

Что говорят эксперты?

Больничный округ Хельсинки и Уусимаа уже объявил, что муниципалитеты по всему региону диагностировали в общей сложности 402 случая коронавируса среди лиц, вернувшихся из России на прошлой неделе. Почти 500 человек, пострадавших в результате трансграничного визита, были помещены в карантин.

«Ситуация крайне тревожная и требует подотчетности. Если кто-то получил отрицательный результат тестов, взятых в России или на границе, это не обязательно означает, что человек не заражен», – сказал главный врач Уусимаа Маркку Мякиярви.

По данным ТАСС, число положительных случаев по всей России – почти 700 000. Это самый высокий показатель, зафиксированный в стране с конца февраля. За минувшие сутки в городе Санкт-Петербурге зарегистрировано 1335 зараженных, в то время как по всей стране за этот период было подтверждено 21 650 новых случаев заболевания. Совсем недавно агентство сообщило, что относительный дневной прирост числа новых случаев коронавируса в России составил 0,4 процента.

Футболисты сборной Финляндии благодарят болельщиков после матча Бельгия – Финляндия Фото: Getty Images

Могли финны заразиться в Дании?

Сборная Финляндии начинала Евро с матча против Дании в Копенгагене. Но в заражении обвиняют именно Россию. Справедливо ли это? Все тот же Марко Карвинен настаивает, что Россия и Дания – словно разные миры. В Копенгагене все ходят в масках, для посещения ресторанов требовался негативный результат теста на коронавирус. В России, по финсской версии, носили маски неправильно почти все – даже чиновники и работники стадионов.

Процедуры проведения тестов тоже различались. В Дании тесты проводились по тому же принципу, что и в Финляндии, все выглядело очень надежно. Марко подчеркивает, что в России ватная палочка едва касается слизистой носа при взятии ПЦР-теста.

В Петербурге и Москве количество зараженных растет и достигло рекордных значений за все время пандемии. Присутствовавший на матчах в Дании Карвинен говорит, что действия россиян не вызывали у него никакого доверия.

Россию могут лишить 1/4 финала?

После сообщений от финских властей европейские страны призвали своих граждан отказаться от поездок в Россию. Одними из первых выступили французы (еще до матча со Швейцарией, который мог принести «трехцветным» билет в Питер), призывая фанатов не покидать пределы страны.

В Европейском союзе футбольных ассоциаций отреагировали достаточно спокойно. Матч 1/4 финала Евро-2020 Швейцария – Испания проведется в Санкт-Петербурге, как и планировалось. Несмотря на то, что каждый 10-й финский болельщик привез на родину ковид, боссы УЕФА настояли на своем.

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«Евро – это важное событие. Не только потому, что приносит людям радость и счастье, но и потому, что спорт важен для молодежи. Дети и молодежь будут меньше двигаться и меньше заниматься спортом, если мы отдалим их от кумиров или перекроем источник их вдохновения. Я полагаю, что Европа должна в какой-то степени возвращаться к нормальной жизни, потому что для здорового населения Европы спорт – это очень важно», – приводит пресс-служба УЕФА слова доктора Даниэля Коха, медицинского консультанта Евро-2020.

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