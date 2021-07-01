Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко попал в символическую сборную из лучших футболистов 1/8 финала Евро-2020 по версии сайта футбольной статистики WhoScored.

Футболист английского «Манчестер Сити» был признан лучшим игроком матча 1/8 финала Евро против команды Швеции (2:1) и получил от WhoScored оценку 9,0. Он открыл счет в матче, а затем отдал результативную передачу на Артема Довбика, сотворившего победный гол.

В сборной также оказались: Тибо Куртуа (Бельгия, 7,8), Сесар Аспиликуэта (Испания, 8,1), Франческо Ачерби (Италия, 7,9), Томаш Калас (Чехия, 7,9), Леонардо Спинаццола (Италия, 7,9), Ферран Торрес (Испания, 9,1), Поль Погба (Франция, 9,0), Томаш Голеш (Чехия, 8,9), Каспер Дольберг (Дания, 8,8), Харис Сеферович (Швейцария, 8,5).

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В четвертьфинале сборная Украины сыграет против Англии.

Встреча пройдет 2 июля в Риме в 22:00 по Мск.

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