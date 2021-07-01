Чемпионат Европы-2020 принес России сразу два больших повода для гордости. Команда Станислава Черчесова, разумеется, в этот короткий список не входит и не войдет, даже если вдруг Бельгия и Дания встретятся в финале турнира.

Первый – судейская бригада Сергея Карасева, качественно отработавшая уже на трех матчах.

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Второй – главная музыкальная тема страны. Болельщики из других стран настолько отвыкли от гимна РФ на крупных турнирах, что на Евро-2020 открыли его для себя заново. На реддите в топиках про матчи сборной России гимн – едва ли не единственное, за что реально хвалят команду. Например, в треде матча Россия – Бельгия:

«Гимн России всегда звучит величественно».

«Без шуток, я не хотел пропустить гимн России».

И Россия – Дания:

«Гимн России – это что-то»

«Один из самых славных»

«Меня будоражит гимн России».

«Русский гимн – настоящий фурор без каких-либо причин».

«Гимн России > любой другой гимн».

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устроил чемпионат Европы-2020 среди гимнов. 1 июля золото разыгрывают национальные темы России и Италии.

«Я, раздумывая о государстве. Я, услышав национальный гимн России».

– При всем уважении, все национальные гимны – абсурдны, однако лучший – итальянский

– Российский – возразил испанский политик и сенатор Оскар Гуардинго

«Никогда не обращал внимания прежде, но гимн России – полный отпад», – считает @TVsCarlKinsella

«Гимн России – это…»

«Гимны Германии и Англии. Самые красивые после российского», – написал @bocairari во время матча 1/8 финала между упомянутыми сборными.

«Мало что может быть красивее советского гимна… Ой, российского», – отметил журналист @MicheleFurlan1

Мелодия Александра Александрова и стихи Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана легли в основу гимна СССР

С декабря 2000-го мелодия с новым текстом тех же авторов стала национальным гимном Российской Федерации.

Сергей Карасев будет четвертым арбитром на матче 1/4 финала Чехия – Дания.

Евро-2020 Тарасова: «Черчесов не видит выход из кошмара. Где он тренировал?» ДЕНЬ НАЗАД