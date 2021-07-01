Чемпионат Европы-2020 принес России сразу два больших повода для гордости. Команда Станислава Черчесова, разумеется, в этот короткий список не входит и не войдет, даже если вдруг Бельгия и Дания встретятся в финале турнира.
Первый – судейская бригада Сергея Карасева, качественно отработавшая уже на трех матчах.
Евро-2020
Бышовец: «Дзюба обкакакался в первую очередь»
Второй – главная музыкальная тема страны. Болельщики из других стран настолько отвыкли от гимна РФ на крупных турнирах, что на Евро-2020 открыли его для себя заново. На реддите в топиках про матчи сборной России гимн – едва ли не единственное, за что реально хвалят команду. Например, в треде матча Россия – Бельгия:
- «Гимн России всегда звучит величественно».
- «Без шуток, я не хотел пропустить гимн России».
И Россия – Дания:
- «Гимн России – это что-то»
- «Один из самых славных»
- «Меня будоражит гимн России».
- «Русский гимн – настоящий фурор без каких-либо причин».
- «Гимн России > любой другой гимн».
Пользователь
устроил чемпионат Европы-2020 среди гимнов. 1 июля золото разыгрывают национальные темы России и Италии.
«Я, раздумывая о государстве. Я, услышав национальный гимн России».
– При всем уважении, все национальные гимны – абсурдны, однако лучший – итальянский
– Российский – возразил испанский политик и сенатор Оскар Гуардинго
«Никогда не обращал внимания прежде, но гимн России – полный отпад», – считает @TVsCarlKinsella
«Гимн России – это…»
«Гимны Германии и Англии. Самые красивые после российского», – написал @bocairari во время матча 1/8 финала между упомянутыми сборными.
«Мало что может быть красивее советского гимна… Ой, российского», – отметил журналист @MicheleFurlan1
- Мелодия Александра Александрова и стихи Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана легли в основу гимна СССР
- С декабря 2000-го мелодия с новым текстом тех же авторов стала национальным гимном Российской Федерации.
- Сергей Карасев будет четвертым арбитром на матче 1/4 финала Чехия – Дания.
Евро-2020
Тарасова: «Черчесов не видит выход из кошмара. Где он тренировал?»
Евро-2020
Слуцкий может заменить Черчесова в сборной России («Спорт БО»)