Килиан Мбаппе, незабитым пенальти лишивший сборную Франции 1/4 финала Евро-2020, снова оказался в центре внимания. Звездному игроку «Пари Сен-Жермен» никак не удается выстроить отношения с партнерами по национальной команде. Похоже, что именно атмосфера в сборной давит на Килиана и не позволяет показывать свой максимум.

В чем причина?

Конфликт Мбаппе и Гризманна тянется уже довольно давно. Оказывается, еще в 2018 году во время победного чемпионата мира в России футболисты перестали ладить. Гризманн показывал более командную игру, чем завоевал расположение журналистов и партнеров по сборной. Килиана же нередко обвиняли в эгоизме на футбольном поле, Антуана даже ставили звездному вундеркинду в пример.

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Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе Фото: Eurosport

Это очень не понравилось молодому французу, а примирить Мбаппе и Гризманна не смог даже главный тренер Дидье Дешам. Игроки практически не разговаривали на тренировках и не редко игнорировали друг друга на важных матчах. Если в 2018-м конфликт не помешал французам стать чемпионами мира, то на Евро-2020 обстановка в сборной была не самая позитивная. Вполне вероятно, этот разлад и привел Францию к провалу.

При чем здесь Бензема?

Перед Евро-2020 все активнее ходили слухи о возвращении в сборную Карима Бензема. Дешам решил, что достаточно проучил нападающего, и теперь «мадридиста» достоин спокойно вернуться в расположение сборной. Однако на решение влияла и команда. А Мбаппе активно выступал за скорейшее возвращение Бензема.

Гризманну эта идея совершенно не понравилась. Ведь с вызовом Карима у него поменяется позиция. Антуан, так и не заигравший в «Барселоне» на высшем уровне, блистал в сборной, а камбэк Бензема грозил ему даже потерей места в старте.

Ситуация стала последней каплей в конфликте Мбаппе и Гризманна. Они совершенно перестали реагировать друг на друга.

Что было с Жиру?

После скандального послематчевого интервью, в котором Жиру неосторожно высказался о «лидерских» качествах Мбаппе, молодой француз устроил на тренировке настоящий перфоманс. Он ни с кем не разговаривал, агрессивно реагировал на обращения партнеров и даже не стал слушать извинения Оливье. Тогда-то медиа и отметили, что Мбаппе не умеет выстраивать отношения с партнерами в сборной и ведет себя по-детски.

Килиан был просто неумолим в своей обиде и даже просил тренера не ставить его вместе с Жиру на тренировках. Тогда Дешам очень жестко объяснил Килиану, что они идут к общей цели, которую нужно ставить выше всех личностных интересов.

Что дальше?

Килиан Мбаппе, Франция – Швейцария, Евро-2020 Фото: Getty Images

Тогда Мбаппе никак не стал комментировать ситуацию и предпочел забыть о случившемся. Однако сейчас в газетах во всю ходят разговоры о зависти Мбаппе к статусу Гризманна и о эгоистичном Килиане, который игнорирует Жиру. Такая репутация совсем не играет на руку молодому форварду «ПСЖ». В конце июня он отклонил последнее предложение клуба о продлении контракта, и его агенту предстоит найти для него новую команду. Скольких грандов отпугнет капризность и ранимость талантливого француза – покажет время.

Сборная Франции вылетела с Евро-2020, уступив в серии послематчевых пенальти Швейцарии 4:5.

Килиан Мбаппе не забил решающий пенальти.

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