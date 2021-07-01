В медиа появилась информация о том, что главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий получил предложение возглавить сборную России. Специалист уже прокомментировал слухи.
«Прочел, поулыбался. Нет, никто не звонил», – сказал специалист в интервью ютьюб-каналу «Коммент. Шоу». На вопрос, собирается ли он бросать «Рубин» ради сборной, Слуцкий заявил: «Ну, когда человека никуда не зовут, он и не собирается, естественно».
Ранее сообщалось, что Слуцкий, Карпин и Берыев – основные кандидаты на пост главного тренера национальной команды.
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- Леонид Слуцкий уже возглавлял сборную России – в 2015 году.
- Слуцкий сменил Фабио Капелло и спас для сборной отборочный раунд Евро-2016, но на самом турнире сборная Росси также вылетела из группы с последнего места.
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