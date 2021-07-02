23 июня самым счастливым испанцем на земле был Серхио Бускетс. Полузащитник «Барселоны» еле сдерживал слезы после победы над сборной Словакии. «Я прошел трудное время, провел много дней взаперти. Не знал, вернусь ли в состав. Но у нас крепкий набор игроков. Мы выросли благодаря этой проблеме», – проговорил растроганный игрок.

За четыре дня до старта Евро Бускетс получил положительный тест на ковид. Серхио тут же отстранили от состава, а остальных игроков вакцинировали. Пятый номер Испании признал: сложнее всего оказалось дождаться отрицательной пробы, которая доказывала выздоровление. Опорник опасался, что лечение от коронавируса отнимет больше 20 дней: слишком не хотелось пропускать последний чемпионат Европы в карьере.

Заболевание Бускетса сопровождалось детективом, о котором написала Marca. С переносчиком вируса Серхио встретился 30 мая, но тот почувствовал симптомы лишь к 3 июня, а положительный тест и вовсе сдал 5-го. Полузащитник тут же рассказал о контакте испанской Федерации футбола, но та не отреагировала: пока игрок не заболеет сам, никакие меры к нему не применяют. Бускетс прибыл на сборы, где сдал сразу шесть отрицательных проб. Ковид выявила только седьмая.

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На самоизоляцию Бускетс отправился со специальным графиком тренировок от Рафы Поля, физиотерапевта сборной Испании, и датчиком, который фиксировал активность игрока. Прибор показал: Серхио не пропустил ни одного упражнения. «Серхио чувствует себя отлично и болеет бессимптомно. Он выполняет домашнюю программу тренировок. Мы на связи, у него все хорошо», – обрадовал Луис Энрике 11 июня. Итог – в первом же матче после камбэка плеймейкер отбегал 8,3 км за 71 минуту.

Дисциплина – идеальный штрих к портрету Бускетса, который описал Андрес Иньеста: «Каким я вижу Серхио? Умным, ответственным, незаменимым для любой команды. Роль лидера для него естественна, даже если капитаном назначен другой. Бускетс – скромный парень, который всегда помогает партнерам».

До четвертьфинала Бускетс поучаствовал лишь в двух играх Евро. В обоих Серхио признавали лучшим игроком. Перед 1/8 финала о важности соперника говорил Матео Ковачич: «Лучший игрок сборной Испании? Бускетс, так как именно он запускает атаки. Нам необходимо сковать его прессингом».

Вклад полузащитника почти не отразился в цифрах. В матче с Хорватией Бускетс стал вторым игроком сборной Испании по передачам (95), но лишь восьмым – по пасам под удар (1) и пятым – по пасам с продвижением на 9+ метров (5). Да, Серхио вошел в топ-3 по передачам в финальную треть (10), но это естественно для игрока его позиции против низкой обороны. Против Словакии опорник суммарно раздал всего 51 пас и стал седьмым по этому показателю в команде.

Особенным Бускетса делают не цифры. Вклад в атаку Серхио вносит незаметно: именно с ним в составе Испания выбила 9 из 11 голов на Евро-2020.

Модель Энрике полагается на широкую переднюю линию. С переводом в основу Сесара Аспиликуэты базовой схемой испанцев можно назвать 3-1-6: защитник «Челси» остается на одном уровне с Эриком Гарсией и Эмериком Лапортом, Жорди Альба поднимается в финальную треть, а Коке и Педри занимают места в полуфлангах.

Атакующая система сборной Испании. Аспиликуэта – на одной линии с защитниками, Альба – выше, Бускетс – опорник, Коке и Педри – в полуфлангах. Фото: Other Agency

В этих условиях Бускетс сохраняет позицию в опорной зоне. В его задачи входят открывания под короткие пасы от защитников или манипуляции с чужим прессингом. Ниже – пара примеров. В эпизоде из матча со Словакией Серхио воспользовался слишком высокой позицией Ондрея Дуды, рванул ему за спину, принял пас, укрыл мяч корпусом и продвинул атаку на Пабло Сарабию.

Бускетс замечает пространство за спиной Дуды и открывается в нем. Фото: Other Agency

После приема Серхио удерживает мяч за счет корпуса. Позже он продвинет атаку на фланг. Фото: Other Agency

Другой пример – про игру Бускетса без мяча. Во втором тайме 1/8 финала сборная Хорватии включила активный прессинг. Серхио воспользовался им перед голом Аспиликуэты. Во время розыгрыша от ворот опорник по инерции двинул навстречу Унаи Симону и приковал к себе Луку Модрича. Благодаря этому правый защитник Испании получил зону для приема и рывка с мячом в среднюю треть. Именно с забега Сесара началась атака, которая привела ко второму мячу.

Бускетс вместе с партнером по центру вытягивает полузащитников Хорватии, чтобы освободить зону для рывка Аспиликуэты. Фото: Other Agency

Действия Бускетса облегчают испанцам игру в атаке. Умное движение опорника растаскивает прессинг соперника и вспарывает свободные зоны. Благодаря нему команда Энрике может активнее двигать мяч и избегать стерильного владения. Примеры выше показывают далеко не весь арсенал Серхио. Иногда он смещается в первую линию и освобождает Аспиликуэту, который рвется на чужую половину. Иногда – стягивает соперников и открывает каналы для прямых передач на Альваро Морату, Коке и других футболистов из передней линии. Как результат, с Бускетсом в составе Испания ни разу не опустилась ниже трех xG за матч на Евро.

Эффект Серхио отметил и Энрике. «Я и раньше говорил, что мы преодолеем проблемы с развитием атак. Получилось», – отметил коуч после матча со Словакией. Кажется, Луис не пожалел, что не стал дополнять заявку после вылета опорника с ковидом.

Сам Бускетс уже раздает ветеранские интервью: рассуждает о том, как помогает янгстерам и что будет делать по окончании карьеры. Спойлер: 32-летний Серхио благодарен Пепу Гвардиоле и уверен, что пойдет в тренеры. Но если на Евро он больше не приедет, то от участия в ЧМ-2022 пока не отворачивается: «Откажу ли я Энрике в случае вызова? Не знаю».

Тренеру сборной Испании нужно быть настойчивым. Бускетс – ключевой игрок обновившейся команды. В 2021 году он передает ДНК чемпионов мира и двукратных чемпионов Европы свежему поколению. Именно от Серхио зависит, сможет ли оно взять первый трофей со взрослой сборной.

Все цифры взяты с FBRef

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