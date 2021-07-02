2 июля на Евро-2020 пройдут первые четвертьфиналы: Швейцария сыграет с Испанией, а Бельгия сразится с Италией. По итогам игрового дня определится первая полуфинальная пара.
2 июля, расписания дня на Евро
(по московскому времени)
Евро-2020
Бускетс изменил Испанию. Теперь она фаворит
19:00. Санкт-Петербург: Швейцария – Испания (Первый канал, текстовый лайв Eurosport)
22:00. Мюнхен: Бельгия – Италия («Россия 1», текстовый лайв Eurosport)
Футбол
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