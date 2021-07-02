2 июля на Евро-2020 пройдут первые четвертьфиналы: Швейцария сыграет с Испанией, а Бельгия сразится с Италией. По итогам игрового дня определится первая полуфинальная пара.

2 июля, расписания дня на Евро

(по московскому времени)

Евро-2020 Бускетс изменил Испанию. Теперь она фаворит 2 ЧАСА НАЗАД

Футбол Испания и Швейцария не смогли потренироваться на «Газпром Арене» (AS) 12 ЧАСОВ НАЗАД