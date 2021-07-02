Сборная Швейцарии отличается от других команд не только цветом волос Гранита Джаки и нестандартной формой флага. Есть и более мелкие детали. Швейцарцы удостоились уникального шрифта на футболках от компании Puma. Фамилии футболистов написаны строчными буквами, в то время как на спинах игроков других сборных, чьи федерации сотрудничают с Puma, красуются прописные.

Технический спонсор Италии и Австрии – Puma Фото: Getty Images

Сами шрифты тоже отличаются, и у швейцарской сборной – самый простой, Helvetica. Он наверняка есть в вашем текстовом редакторе, но вряд ли вы им пользуетесь. Шрифт появился еще в 1957 году и со временем стал очень популярен среди известных брендов. Среди них – BMW, Fendi, Jeep, Nestle, The North Face и другие.

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Но почему именно этот шрифт выбран основным для формы «красных крестов»? Он возник в Швейцарии, а название с латыни переводится как «швейцарский» – от Helvetia, что означает «Швейцария». Это слово также значится на местных марках и монетах и используется как нейтральный термин, чтобы не отдавать предпочтение ни одному из государственных языков – немецкому, французскому, итальянскому или романшскому.

Сборная Швейцарии Фото: Getty Images

Изначально наименование было скучнее – Neue Haas Grotesk, в честь литейного завода Haas, типа дизайна гротеск, а приставка neue обозначала его новизну. В 1960-м название сменили, чтобы упростить продажу шрифта за границу – тогда он был доступен не в Microsoft Word или Photoshop, а в станках и словолитнях.

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