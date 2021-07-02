Праздник Евро-2020 для Санкт-Петербурга вот-вот закончится: 2 июля на стадионе «Зенита» состоится последний матч турнира для города. В четвертьфинале схлестнутся Испания и внезапно выбившая французов Швейцария, и на этом все – оставшиеся игры пройдут в других странах, а финал примет лондонский «Уэмбли».

Но наследие турнира остается в России. Еще в 2017 году компания Кока-Кола совместно с благотворительным фондом «Обнаженные сердца» запустила важнейший спортивно-социальный стартап, открыв несколько необычных спортивных площадок для детей. В инклюзивных игровых пространствах отлично себя чувствуют не только типично развивающиеся ребята, но и их ровесники с особенностями – интеллектуальными или физическими нарушениями. Даже Криштиану Роналду вряд ли был бы против такого крутого и доброго начинания, несмотря на объявленную газированным напиткам войну.

К проведению в России ЧМ-2018 было открыто девять площадок – в городах, которые принимали матчи. На этом проект не застопорился, и уже к Евро-2020 площадки появились в подмосковном Королеве и Твери. 1 июля торжественное открытие провели в Большой Ижоре – поселке в Ленинградской области неподалеку от Петергофа. Уникальное пространство бесплатно передали Большеижорской школе, которая будет курировать режим работы и следить за состоянием.

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Открытие инклюзивной площадки в Ленинградской области Фото: Other Agency

Новейшая инклюзивная спортплощадка – это:

410 квадратных метров;

игровая зона для младшеклассников;

воркаут-зона с параворкаут-комплексом для детей с ограниченными возможностями;

мультиспортивное поле для мини-футбола и баскетбола;

волейбольная площадка.

Открытие посетили глава пресс-службы фонда «Обнаженные сердца» Елена Ковалева, директор по внешним связям и коммуникациям компании Кока-Кола в России и Беларуси Елена Ковалева, а также представители местных властей.

«Наша цель – создание безбарьерной среды, в которой дети и подростки с физическими и интеллектуальными особенностями смогут играть и заниматься спортом вместе со своими сверстниками. Мы убеждены, что для того, чтобы создать инклюзивное общество, необходима слаженная работа бизнеса, государства и НКО. Только с помощью совместных усилий можно добиться положительных изменений, и мы рады, что Кока-Кола участвует в развитии инклюзивной среды в России совместно со своими партнерами.

Выступление детско-юношеского коллектива на открытии инклюзивной площадки Фото: Other Agency

Один из ключевых наших партнеров – Специальная Олимпиада, вместе с которой мы меняем отношение общества к людям с ментальными особенностями по всему миру. Мы особенно рады тому, что в 2022 году Всемирные Зимние Игры Специальной Олимпиады впервые пройдут в нашей стране», – заявила Елена Ковалева.

Но главными на мероприятии были, конечно, не высокопоставленные лица, а дети – участники детско-юношеских коллективов Ломоносовского района и ученики школы. Ребята показали вокальные и танцевальные номера, а напоследок на новом поле состоялся футбольный матч.

(Фото предоставлены пресс-службой компании Кока-Кола).

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