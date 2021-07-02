Два главных фаворита чемпионата Европы сразятся в очной встрече – одному точно придется покинуть турнир.

Кто посмотрит игру с трибун

У Бельгии возникли проблемы после матча с Португалией. Помимо и так недоступных Тимоти Кастаня (перелом скулы) и Насера Шадли (вирусная инфекция), матч могут пропустить Эден Азар и Кевин де Брёйне. Эден повредил заднюю поверхность бедра – Тибо Куртуа заявил, что, по его мнению, Евро для Азара окончен. Де Брёйне сам попросил замену в игре с португальцами, но итальянские медиа пишут, что полузащитник «Сити» выйдет на поле с первых минут.

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Кевин де Брёйне Фото: Getty Images

У сборной Италии потерь меньше. Алессандро Флоренци вернулся в общую группу после травмы голени, которую он получил в матче с Турцией. Джорджо Кьеллини пропустил матчи с Уэльсом и Австрией из-за повреждения в игре со Швейцарией – вероятно, он также сможет принять участие в игре с бельгийцами.

Форма

Бельгия пропустила лишь один мяч на турнире – от сборной Дании. В 1/8 против Португалии бельгийцы получили 24 удара, а нанесли всего шесть – команда Мартинеса чудом спаслась в Севилье. Но на длинной дистанции у бельгийцев все отлично. Последняя потеря очков случилась в марте, когда чехи вырвали ничью в отборочном этапе ЧМ-2022. Последнее поражение произошло в октябре 2020-го – Бельгия уступила Англии в Лиге наций.

Сборная Италии продолжает мощную серию без поражений, которая тянется с 2018 года. «Скуадра адзурра» не пропускает в основное время 12 матчей, но с Австрией итальянцы все же удержали ворота сухими, пусть и в дополнительные 30 минут. Игра с австрийцами завершилась вничью в основное время – формально это первая ничья за те же 12 матчей с октября 2020 года, когда Италия поделила очки с Нидерландами.

Лицом к лицу

Командам предстоит сыграть друг с другом 23-й раз.

Италия побеждала 14 раз, Бельгия – 4, еще 4 раза команды сыграли вничью.

Последняя встреча состоялась в 2016 году в групповом этапе Евро. Итальянцы победили со счетом 2:0

15 футболистов из заявки Бельгии на том турнире числятся в заявке Евро-2020. Италия сохранила 5 игроков.

Бельгия никогда не обыгрывала Италию крупно (с разницей больше трех мячей).

Последняя крупная победа Италии случилась в 1954 году.

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

Победа Бельгии: 3,35

Ничья: 3,10

Победа Италии: 2,42

Обе команды – явные фавориты всего турнира, но в таком конкурентном матче Бельгию сильно ослабит отсутствие любого из атакующих футболистов. Италии тоже придется непросто: для «скуадры» это первый за долгое время матч с по-настоящему топовым соперником. Резонно поставить на ничью в основное время, особенно учитывая скучноватую игру этих сборных в 1/8 финала.

Где смотреть

Команды сойдутся на поле стадиона «Альянц Арена» 2 июля, и в 22:00 словенец Славко Винчич даст свисток. В прямом эфире игру покажет телеканал «Россия 1», а Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию встречи под руководством Артема Кутейникова.

КАК ЗАКОНЧИТСЯ МАТЧ? Победой Бельгии в основное время Победой Бельгии в дополнительное время Победой Бельгии по пенальти Победой Италии в основное время Победой Италии в дополнительное время Победой Италии по пенальти

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