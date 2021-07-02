Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не уйдет в отставку по собственному желанию после невыхода из группы на чемпионате Европы. Об этом коуч дал понять на специальной пресс-конференции.

«Во-первых, у нас было перед турниром время для подготовки, 24 дня, перед ЧМ – чуть больше. В плане организации у нас вопросов не было, мы три больших турнира провели, тренировались. Заседание техкома РФС и слова якобы об уровне игроков? Стараюсь не смотреть какие-то вещи, кроме удивления ничего не могло вызвать, об уровне игроков я ничего не говорил, только о том, как была выстроена подготовка. Члены техкома могут выражать любое свое мнение, а игроки знают, когда что-то не то, что мы на собраниях все говорим в глаза.

Ухожу ли я в отставку? Ну, как бы спокойно сформулировать, чтобы это было правильно понятно. Во-первых, мы занимаемся государственным делом, как я понимаю, должность главного тренера, когда я читаю, что меня пригласили. Меня никто не приглашал, это назначение, которое не обсуждается, это приказ к исполнению. Не думал, что буду тренировать сборную, но если зовут и говорят, что надо сделать, моя задача – дать добро, что я готов. Мне дали задание и я его выполняю. Я бы так пока сформулировал.

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Вопрос об отставке мы по-деловому решим. Детального разбора Евро с руководителем еще не было, мы сядем и все решим. Мы не в песочнице играем, а представляем страну. Давайте успокоимся, мы попали на большой турнир, но если ЧМ нам подарило государство, то на Евро надо было попасть. На сегодняшний день у меня мысли, как 1 сентября обыграть Хорватию», – сказал Черчесов на пресс-конференции.

Россия заняла четвертое место на групповом этапе и не попала в плей-офф чемпионата Европы-2020.

Станислав Черчесов работает с российской командой с 2016 года, дошел до четвертьфинала ЧМ-2018 и не вывел сборную из группы во втором крупном турнире после Кубка конфедераций-2017.

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