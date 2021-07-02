Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал большую пресс-конференцию после выступления на чемпионате Европы. Собрали главные цитаты тренера национальной команды.

Об отставке

Свое войско оставлять на поле боя я не привык. Воевать – значит воевать. Сначала мне нужно поговорить с моим руководителем, а потом мы, может, с вами соберемся и снова поговорим. В спорте ответственность за результат всегда несет главный тренер. А если результата нет, то надо сесть и поговорить. Для меня ответственность – попасть на чемпионат Европы. Наша обязанность – там быть. Все остальное, как говорится, уже по ходу действий. Ответственность – как команда себя ведет, как выглядит. Не могу сказать, когда будет встреча с Дюковым. У нас была планерка, но тема выступления там не поднималась. 22 июня утром мы прилетели, с 23-го числа я каждый день на работе

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О том, кто и игроков завершит карьеру в сборной России

С Жирковым я вчера разговаривал, его состояние улучшается. С Кудряшовым тоже пока непонятно, у него нет клуба. Непонятно, что с Дзюбой – продолжит ли он карьеру в сборной. У нас есть опытные футболисты, которые могут принять то или иное решение. Для Жиркова, например, я всегда находил слова, чтобы оставить его у нас.

Артем Дзюба, Россия, Евро-2020 Фото: Getty Images

О заседании технического комитета

Стараюсь не смотреть какие-то вещи, кроме удивления ничего не могло вызвать, об уровне игроков я ничего не говорил, только о том, как была выстроена подготовка. Члены техкома могут выражать любое свое мнение, а игроки знают, когда что-то не то, что мы на собраниях все говорим в глаза.

Недавно прочитал, возможно, я неправ: «Работа признана неудовлетворительной». Я бы здесь возразил, потому что работа и результат в моем понимании разнятся. Работа была выполнена от и до, команда делала то, что мы ей предлагали. Было иногда сложно, но, повторяю, приписками заниматься мы не можем. Мы все проверяем, все четко прослеживается. Почему не удалось повторить. Потому что четко понимали, не хватило нам. Мы физически были готовы, но, чтобы кондиции дали результат, нужны определенные кураж, вдохновение, не знаю, как это назвать, чтобы оно в команде было. Я просто констатирую факты.

О невызове Смолова

По Федору: выбор был между ним и Соболевым. Заболотный, извиняюсь, вне конкуренции. Возникает вопрос: Смолов себя проявил, мы его знаем. И теперь смотрите – ситуация: сидит главный тренер с помощниками. Мое мнение: Федя заслужил, по большому счету, но как он будет справляться с ролью запасного? Вы этого не знаете, мы – знаем. В нашем понимании, он с этой ролью не справляется. А роль основного форварда мы дать не можем.

Чтобы убедиться, прав я или нет, я сказал: мы его внесем в запасной список. А ответ на мой вопрос он дал сам. Человек, который на звонке и должен быть готов к вызову, пишет такой пост в инстаграме. После этого мне помощники сказали: ты был прав. Теперь Федя тренируется, готовится. У меня к нему великолепное отношение. Это была маленькая слабость. Но эта слабость могла случиться на Евро.

Федор Смолов Фото: Getty Images

Об атмосфере в сборной и ошибке Зобнина

После игры с Бельгией у нас сразу был разговор, хотя я не люблю после матча говорить. Просто у нас времени перед Финляндией мало было, поэтому думаю, сейчас эту тему закроем, выйдем после раздевалки очищенными.

Я не соглашусь, что под моим руководством футболисты чувствуют себя некомфортно. У нас отличная атмосфера в команде, любой вам это подтвердит. Другое дело, что если брать последний турнир... Чтобы команда стала командой, должны происходить вещи – победы на последней секунде, вырванные. В этом плане этого не было, возможно, не было веры в какие-то вещи.

Это вы сказали про ошибку Зобнина, главное, чтобы мне это не приписали. Если Зобнин под моим руководством чувствует себя плохо, он бы не смог в «Динамо» вместе со мной пройти такой путь, поэтому здесь я могу апеллировать. Другое дело, что большой турнир оказывает определенное давление.

О звонке Зобнину после Евро

После прилета я подождал день-два, потом позвонил Роме Зобнину. Попросил его с одной стороны проанализировать, с другой — дать себе оценку в этой ситуации и, самое главное, забыть о том, что произошло и готовиться к сезону. Но забыть не просто так, а проанализировав. Тем более, я его за 2-3 дня до игры вызывал, мы обсуждали некоторые вещи, которые я видел и которые надо было поправить.

Роман Зобнин Фото: Getty Images

За что ругал игроков после Бельгии

Как вы думаете, за что я ругал команду сразу после игры с Бельгией? Думате, за 0:3? За то, что я не видел на поле лежащих бельгийцев. Мы ни одной желтой карточки не получили. За это футболисты получили. А то, что кто-то что-то не забил, не отдал или не попал – это футбольные моменты, на которые мы должны профессионально смотреть. А вот этого не смог стерпеть. Я не любитель после игры говорить, но такие вещи надо объяснять по горячим следам.

О словах Путина

Так, сейчас я вам точно найду. У кого-то скрытые смыслы, кто-то читать умеет, кто-то нет. Я сейчас вам расшифрую. Просто вы с ним не общались, а мне такая честь предоставилась. Когда ты с человеком общаешься, он может ничего не говорить, но ты его понимаешь.

Так. «Здесь нет ничего личного. Как обычно происходит: надо подумать, что было сделано позитивного теми, кто отвечал за сборную». Те, кто отвечал за сборную – это я, перед вами сижу. «Что было сделано позитивного теми, кто отвечал за работу сборной, и вместе с ними обсудить, что было сделано позитивного, и что надо изменить». И в конце сказал про «кадровые решения». Вот что он сказал. Это означает, переводя на русский, надо выслушать, что было сделано позитивного, обсудить с теми, кто это сделал и что-то недоделал, и принять спокойно решение. Надо сесть, подумать, принять решение.

Об изменениях после ЧМ-2018

То, что было перед чемпионатом мира, не мне вам объяснять. Но задача дана, мы через контрольные матчи готовили команду: сортируешь, разбираешь соперника. Сейчас мы не сможем привезти ни Аргентину, ни Бразилию, ни Бельгию. Тогда они все попали на чемпионат мира, сами хотели с нами сыграть. Мы знали, что в матчах с такими соперниками можем не выиграть. Но мы думали не о рейтинге, а о конечном результате. Наша задача была – выглядеть на чемпионате мира конкурентоспособными. Когда мы готовились к чемпионату мира, мы выстраивали химию в команде.

Нам задавали вопросы, почему нет того или иного игрока, но это касается самого футболиста – нельзя об этом говорить открыто. Ему говорилось обо всем лично. И так мы потихонечку выстраивали команду. На чемпионате мира вы все видели. Когда я был молодым, всегда дрался с теми, кто умнее меня. С возрастом, наоборот, стараешься брать что-то от тех, кто умнее тебя. Поэтому ты залезаешь куда-то и начинаешь искать. У велосипедистов есть такое выражение: «Набрать наглый ход». Вот команда его и набрала.

Некоторые игроки закончили с момента чемпионата мира, но команда пошла на ходу, который мы набрали в 2018 году. Но к этому лету он приостановился. Ровно 10 месяцев мы команду не видели. 10 месяцев. После такой долгой паузы, опять же, кто-то заболел, кто-то не заболел. Первый матч был с Сербией – я с опаской ждал эту игру. Когда ты так долго не видел команду, а тут они все приехали, ты четко понимаешь, что это уже абсолютно другие ощущения. Мои ли, футболистов ли, но это абсолютно другое. Вроде игроки те же, а ситуация изменилась.

Станислав Черчесов, Россия – Финляндия, Евро-2020 Фото: Getty Images

О разнице между Дзюбой и капитаном сборной Венгрии

50 раз показали, как капитан сборной Венгрии тащит свою команду в раздевалке. Но Дзюба делал то же самое! Просто это не показывают, у нас тут не «Дом-2». Но если мы не показали, это что, значит, что мы этого не делаем? У нас принято по-другому. Но мы это делаем. Я извиняюсь, но у каждого свое. Венгры после такого 2:2 с Германией играют? Нет, они после 0:3 с Португалией, а мы финнов 1:0 обыграли.

О Зареме

«Спартак»? Нет, я не хочу, чтобы там один человек руки на себя наложил. Зачем? Четырех детей без мамы оставлять? Я не слежу за словами Заремы, но когда тебе присылают, что в «Спартак» Черчесов попадет через мой труп… Спасибо Ксении Собчак, что она сняла эту передачу, что я узнал, почему меня не любят.

Оказывается, я любимого вратаря Плетикосу заменил на Джанаева. Во-первых, Плетикосу в «Спартак» притащил я. Во-вторых, все матчи Плетикоса у меня играл, пока меня не уволили. Значит, меня надо больше любить, потому что любимого вратаря притащил я.

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