Главный тренер сборной России Станислав Черчесов намекнул, что нападающий Артем Дзюба может закончить карьеру в национальной команде.

«С Жирковым я вчера разговаривал, его состояние улучшается. С Кудряшовым тоже пока непонятно, у него нет клуба. Непонятно, что с Дзюбой – продолжит ли он карьеру в сборной. У нас есть опытные футболисты, которые могут принять то или иное решение. Для Жиркова, например, я всегда находил слова, чтобы оставить его у нас», – сказал Черчесов на пресс-конференции.

Россия заняла четвертое место на групповом этапе и не попала в плей-офф чемпионата Европы-2020.

Станислав Черчесов работает с российской командой с 2016 года, дошел до четвертьфинала ЧМ-2018 и не вывел сборную из группы во втором крупном турнире после Кубка конфедераций-2017.

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