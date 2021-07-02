Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил невызов в национальную команду нападающего «Локомотива» Федора Смолова.

«По Федору: выбор был между ним и Соболевым. Заболотный, извиняюсь, вне конкуренции. Возникает вопрос: Смолов себя проявил, мы его знаем. И теперь смотрите – ситуация: сидит главный тренер с помощниками. Мое мнение: Федя заслужил, по большому счету, но как он будет справляться с ролью запасного? Вы этого не знаете, мы – знаем. В нашем понимании, он с этой ролью не справляется. А роль основного форварда мы дать не можем.

Чтобы убедиться, прав я или нет, я сказал: мы его внесем в запасной список. А ответ на мой вопрос он дал сам. Человек, который на звонке и должен быть готов к вызову, пишет такой пост в инстаграме . После этого мне помощники сказали: ты был прав. Теперь Федя тренируется, готовится. У меня к нему великолепное отношение. Это была маленькая слабость. Но эта слабость могла случиться на Евро», – сказал Черчесов на пресс-конференции.

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Россия заняла четвертое место на групповом этапе и не попала в плей-офф чемпионата Европы-2020.

Станислав Черчесов работает с российской командой с 2016 года, дошел до четвертьфинала ЧМ-2018 и не вывел сборную из группы во втором крупном турнире после Кубка конфедераций-2017.

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