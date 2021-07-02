Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, а что он играл футболистов после матча против команды Бельгии на Евро-2020.

«Как вы думаете, за что я ругал команду сразу после игры с Бельгией? Думате, за 0:3? За то, что я не видел на поле лежащих бельгийцев. Мы ни одной желтой карточки не получили. За это футболисты получили. А то, что кто-то что-то не забил, не отдал или не попал – это футбольные моменты, на которые мы должны профессионально смотреть. А вот этого не смог стерпеть. Я не любитель после игры говорить, но такие вещи надо объяснять по горячим следам», – сказал Черчесов на пресс-конференции.

Россия заняла четвертое место на групповом этапе и не попала в плей-офф чемпионата Европы-2020.

Станислав Черчесов работает с российской командой с 2016 года, дошел до четвертьфинала ЧМ-2018 и не вывел сборную из группы во втором крупном турнире после Кубка конфедераций-2017.

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