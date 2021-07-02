Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, а что он играл футболистов после матча против команды Бельгии на Евро-2020.
«Как вы думаете, за что я ругал команду сразу после игры с Бельгией? Думате, за 0:3? За то, что я не видел на поле лежащих бельгийцев. Мы ни одной желтой карточки не получили. За это футболисты получили. А то, что кто-то что-то не забил, не отдал или не попал – это футбольные моменты, на которые мы должны профессионально смотреть. А вот этого не смог стерпеть. Я не любитель после игры говорить, но такие вещи надо объяснять по горячим следам», – сказал Черчесов на пресс-конференции.
- Россия заняла четвертое место на групповом этапе и не попала в плей-офф чемпионата Европы-2020.
- Станислав Черчесов работает с российской командой с 2016 года, дошел до четвертьфинала ЧМ-2018 и не вывел сборную из группы во втором крупном турнире после Кубка конфедераций-2017.
Евро-2020
Черчесов объяснил, что не вызвал Смолова из-за поста в инстаграме
Евро-2020
Черчесов: «Непонятно, продолжит ли Дзюба карьеру в сборной»
Евро-2020
«Думаю, как обыграть Хорватию». Черчесов не уходит в отставку