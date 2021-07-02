Полузащитник «Реала» Тони Кроос объявил об уходе из сборной Германии. Немецкий футболист написал большое письмо в инстаграме.

«Я играл за Германию 106 раз. Еще одного не будет. Я очень хотел и отдал бы все, чтобы в конце мы завоевали титул чемпионов Европы. Я давно принял решение уйти после этого турнира. Мне давно стало ясно, что я не поеду на ЧМ-2022 в Катаре. В основном потому что хочу полностью сосредоточиться на своих целях в «Реале» на следующие несколько лет. Кроме того, с этого момента я сознательно буду позволять себе отдых, которого у меня не было как у игрока сборной уже 11 лет. Как муж и отец я хотел бы быть рядом со своей женой и тремя детьми.

Для меня было большой честью носить эту майку так долго. Я делал это с гордостью и страстью. Спасибо всем фанатам, которые поддержали меня аплодисментами. И спасибо всем критикам за их дополнительную мотивацию. В самом конце хочу сказать большое спасибо Йоги Лёву. Он сделал меня игроком сборной и чемпионом мира. Он мне доверял. Мы писали историю успеха. Для меня было честью делать это хорошо, а Ханси Флику – удачи и успехов. Ваш Тони», – написал Кроос.

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На чемпионате Европы-2020 Кроос провел 4 матча.

Сборная Германии вылетела в 1/8 финала от Англии.

Кроос провел 106 матчей за бундестим и забил 17 мячей. Он выиграл с командой ЧМ-2014, а также стал бронзовым призером ЧМ-2010 и Евро-2016.

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