Станислав Черчесов провел абсолютно уникальную пресс-конференцию: ее хотелось выключить примерно со второго вопроса. Тренер сыпал словами-паразитами, отвратительно связывал предложения и разбрасывался непонятными аналогиями. В какой-то момент его речь стала настолько бессвязной, что вместо «будучи» он сказал «будя», причем даже этот неологизм Черчесов подбирал довольно долго.

Тренер сборной пришел на конференцию с неправильной миссией. Он толком не объяснил, почему его команда заняла последнее место в группе. «Не было вдохновения», «не хватало хулиганов», «не увидел лежащих бельгийцев» – это термины слабых колумнистов, а не аргументы профессионального коуча. Черчесов не вооружился цифрами, не подогнал статистику, не рассказал, где и что сломалось – он оправдывался абстракциями и пытался смягчить тон журналистов.

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Станислав Черчесов Фото: Getty Images

Аргумент в духе «а вот год назад было бы лучше» тоже никчемный. Во-первых, перенос коснулся всех, во-вторых, никто из российских футболистов не растерял форму – наоборот, подтянулись Александр Соболев, Денис Макаров, Максим Мухин и Игорь Дивеев. Поэтому сложилось ощущение, что Черчесов заранее прописал список примитивных факторов, которые спровоцировали крах на Евро – замечательно, но такой лонг-лист может составить любой человек с дивана. Адекватного и фактурного разбора по Евро никто так и не услышал.

Хуже всего, что о будущем Черчесов тоже почти не говорил. «Думаю, как обыграть Хорватию», – анонсировал Станислав, но в подробности толком не вдавался. У него осталась та же команда, которая ничего не придумала в атаке на Евро и пустила семь голов в трех матчах – очевидно, нужны перемены, но и о них Черчесов говорил расплывчато.

Вообще, он рассуждал конкретно только о себе и своей должности. В этом и была его задача – отбухтеться перед журналистами так, чтобы его точно не сняли. С этим Черчесов, наверное, справился: напомнил, как до Евро смотрел пресс-конференцию Владимира Путина (больше телик не включал), назвал свою должность государственной и провел много параллелей с военной тематикой. Он был то солдатом, то полевым командиром, то человеком, который не бросает войско – говорят, Путин такое любит.

За всей словесной мишурой невозможно спрятать самое важное: Черчесов понятия не имеет, что делать дальше, но очень не хочет терять пост. Ради сохранения должности он готов и терпеть дурацкие вопросы, и пояснять кадровые решения (как по Федору Смолову и Гилерме), и даже комментировать посты Заремы Салиховой. Тигр, которым Стас был после ЧМ, куда-то испарился – остался чиновник-канцеляр с непонятными перспективами.

Станислав Черчесов, Россия – Дания, Евро-2020 Фото: Getty Images

Кто-то считает, что сахарные речи Черчесова помогут ему еще долго работать главным тренером сборной. Это ошибочное мнение: его бы сняли уже сейчас, если бы не жирная компенсация и отсутствие оптимальных альтернатив. Но Стаса все равно уволят осенью, сразу после вероятного непопадания на ЧМ. Правда, в ноябре уже не будет денег, интервью и резонанса. Зато у Черчесова появится время, а главное, стимул проанализировать ошибки, допущенные в сборной. Потому что сейчас он по-прежнему уверен, что все сделал правильно.

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