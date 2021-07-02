В четвертьфинале Евро-2020 сборная Швейцарии сыграла вничью с командой Испании со счетом 1:1. В серии пенальти испанцы победили со счетом 3:1 и вышли в полуфинал чемпионата Европы-2020
Счет открыли испанцы уже на 8-й минуте: после удара Жорди Альбы из-за пределов штрафной мяч задел Денниса Закарию, поменял траекторию полета и влетел в сетку.
На 68-й минуте швейцарцы сравняли благодаря Джердану Шачири. Капитан «красных крестов» получил мяч от Ремо Фройлера и отправил мяч в дальний нижний угол ворот.
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За 13 минут до конца основного времени Швейцария осталась в меньшинстве после жесткого подката Ремо Фройлера в ноги Жерара Морено. Судья Энтони Тэйлор без сомнений показал прямую красную карточку.
В серии пенальти в составе команды Петковича промахнулись Фабиан Шер, Мануэль Аканджи и Рубен Варгас. У Испании не забили Серхио Бускетс и Родри.
- В полуфинале Испания сыграет с победителем матча Бельгия – Италия.
- Во втором полуфинале лучший в паре Украина – Англия встретится с победителем встречи Чехия – Дания.
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