Испания тянула до последнего, но все же обыграла Швейцарию. У команды Петковича не получилось попасть в одну лунку два раза подряд – после сенсационной победы над Францией вынос испанцев был бы совсем чем-то запредельным. Да и несправедливым: при всем романтизме маленьких команд именно Испания доминировала большую часть матча и создала кучу моментов, которые не воплотились в голы только благодаря Янну Зоммеру. Вратарь швейцарцев переключил все внимание на себя, а ведь голкипер «Красной фурии» Унаи Симон тоже был очень хорош. Просто ему предоставили меньше шансов показать, чего он стоит.

Все помнят, что сотворил Симон в игре с Хорватией. Это был не великолепный сэйв, а позорнейший автогол, пропущенный с 40 метров. После такого поплыли бы многие, но игра со Швейцарией показала, что Симон справился. У ворот испанца возникало минимум моментов – швейцарцы пробили в створ лишь дважды. Однако во всех эпизодах, когда нужно было отреагировать, Симон сделал это и спас команду от гола. Он вовремя вышел из ворот во время острейшей передачи на Хариса Сеферовича и отбил удар Стивена Цубера – экс-армеец расстреливал ближний угол.

Унаи Симон Фото: Getty Images

Евро-2020 Вратаря Испании стебут за автогол. Это несправедливо 28/06/2021 В 19:56

Умение концентрироваться в самый ответственный момент – не самая сильная сторона Унаи. В нынешнем сезоне Ла Лиги он допустил шесть результативных ошибок, в том числе при неуверенной игре на выходах. Автоголы Симона – не сюрприз ни для кого. Чего стоит хотя бы мяч, который Унаи закинул в свои ворота в матче с «Вальядолидом» – ничуть не хуже совместного шедевра с Педри.

Тем удивительнее тот факт, что Симон не просто уверенно отыграл матч со Швейцарией, а вытащил Испанию в серии пенальти. Гол Шакири – точно не вина Унаи, он пытался достать мяч, но эффект неожиданности, глупость защитников и ювелирная точность Шачири не дали ему шансов. А вот в серии пенальти уверенный в себе Симон вытащил все, что смог.

Перед началом серии 11-метровых Симон и Зоммер о чем-то говорили, приобнявшись. Интересно, что они обсуждали! Точно не технику отражения пенальти, потому что в этом испанец оказался сильнее швейцарца. Симон действвоал на нервы бившим, семеня по разметке из стороны в сторону. Удар Фабиана Шера – вратарь будто знал заранее, куда пробьет соперник. Бьет Мануэль Аканджи – ситуация повторяется. Тот же угол, и такой же уверенный прыжок от Симона. Когда бил Варгас, Симон даже не шелохнулся, будто понимая, что уроженец Доминиканы пульнет мяч куда-то в сторону Занзибара.

Унаи Симон Фото: Getty Images

Именно испанец получил приз лучшему игроку матча. «Футбол справедлив, мы – настоящие победители. Однажды я отразил два пенальти в матче против «Бетиса». Еще это несколько раз удавалось мне в детстве. Но на самом деле, я бы отдал Зоммеру приз лучшему игроку матча», – сказал скромняга Симон. Вратарь прав во всем, но главного он сказать не может из-за профессинальной этики и скромности.

Этой игрой Симон развеял сомнения, кто же должен быть первым номером сборной Испании. Де Хеа? Достаточно вспомнить его серию пенальти против «Вильярреала» в финале Лиги Европы и стабильные привозы в течение сезона в АПЛ. Так что для больших турниров Симон – лучший вариант.

Евро-2020 Симон решил превзойти Зобнина и зверски привез с Хорватией 28/06/2021 В 16:44