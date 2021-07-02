В четвертьфинале чемпионата Европы-2020 между Швейцарией и Испанией случилось шестое удаление на турнире и четвертое – по ходу плей-офф.

На 77-й минуте защитник «Нати» Ремо Фройлер прыгнул в агрессивный подкат против испанца Жерара Морено. Арбитр Майкл Оливер посмотрел видеоповтор и показал Фройлеру прямую красную карточку. Швейцарцы выстояли в оставшееся основное время, не пропустили в двух экстра-таймах и проиграли только в серии послематчевых пенальти.

С решением Оливера и сидящего на ВАР Криса Каваны не согласились даже на родине обоих арбитров. «Красная карточка???! Теперь уже нельзя играть в отборе», – написал в сторис инстаграма защитник «Арсенала» Роб Холдинг. Он выложил фото экрана телевизора с трансляцией Евро и приложил эмодзи с ладонью у лица.

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С ним согласился экс-форвард сборной и ведущий Match of the Day на BBC One Гари Линекер. «Еще одна красная карточка буквально ни за что», – затвитил Линекер.

А пользователь реддита domalino написал : «Слышал по BBC Radio после матча Швеции [с Украиной], что судьям велели удалять футболистов за удар шипами выше голеностопа. Наверное, поэтому Оливер так быстро показал красную. На повторе видно, что это а) выше голеностопа; б) вышло из-под контроля, идет в стык после плохой обработки; в) подкат с двух ног. Оливер всегда будет давать красную в таких эпизодах».

А автор телеграм-канала «Але, реф», инструктор ФИФА, не согласился с решением английского судьи. «Удаление ошибочно. Во-первых, не было фазы полета – подкат был стелящимся. Во-вторых, попадание в ногу было вскользь. Также нога была согнута, не была прямой. Шипы не использовались как оружие, подкат не угрожал безопасности испанца.

Ремо Фройлер (Швейцария), Жерар Морено (Испания), Евро-2020 Фото: Getty Images

Скорее всего, Оливер отреагировал на крик Морено и чрезмерно картинное падение. Для ВАР это серая зона, в которую он не будет вмешиваться.

Единственный критерий для красной карточки – довольная высокая скорость при отборе. С решением арбитра согласиться не могу», – написал анонимный автор.

С кем согласны вы?

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