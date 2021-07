В четвертьфинале чемпионата Европы-2020 между Швейцарией и Испанией случилось шестое удаление на турнире и четвертое – по ходу плей-офф.

На 77-й минуте защитник «Нати» Ремо Фройлер прыгнул в агрессивный подкат против испанца Жерара Морено. Арбитр Майкл Оливер посмотрел видеоповтор и показал Фройлеру прямую красную карточку. Швейцарцы выстояли в оставшееся основное время, не пропустили в двух экстра-таймах и проиграли только в серии послематчевых пенальти.

С ним согласился экс-форвард сборной и ведущий Match of the Day на BBC One Гари Линекер. «Еще одна красная карточка буквально ни за что», – затвитил Линекер.