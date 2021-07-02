Италия обыграла Бельгию (2:1) и прошла в полуфинал Евро-2020.

Обе сборные рванули в обоюдные атаки с первых минут матча. Поначалу «красные дьяволы» чаще напрягали соперника, но спустя минут 10 итальянцы перехватили инициативу и сохраняли ее весь первый тайм. Первый гол случился уже на 13-й минуте от Леонардо Бонуччи, однако ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда. «Скуадра адзурра» не расстроилась и продолжила давить соперника. В заключительные 15 минут тайма Николо Барелла и Лоренцо Инсинье вонзили по голу, однако Бельгия сократила отставание уже в компенсированное время: Ромелу Лукаку вонзил с пенальти.

Во втором тайме сохранился высокий темп. Бельгия чаще атаковала и создавала моменты. Так Лукаку всадил в штангу на 61-й минуте после отличного прострела Де Брёйне. Однако в целом преимущество осталось за Италией. «Скуадра адзурра» много владела мячом и атаковала, но больше не забила. Голов из первого тайма хватило для выхода в полуфинал.

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