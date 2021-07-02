На матчах, которые я посетила за всю жизнь, никогда не вставал вопрос, за какую команду болеть. Это были игры родного «Зенита» на «Петровском», Крестовском или на выезде, сборные России разных возрастов. Четвертьфинал чемпионата Европы на арене «Санкт-Петербург» – другая история. Конечно, предпочтения были, но не считались вопросом жизни и смерти. А потом все стало именно принципиально – для десятков тысяч людей на стадионе, кроме горстки испанских фанатов на вираже.

Стадион болел за Швейцарию с самого начала, но окончательно перестал быть нейтральным в середине второго тайма. Зрители – а некоторые из них, судя по разговорам, не были футбольными знатоками и пришли на матч только потому, что это топовая игра Евро – быстро узнали и выучили фамилию Янна Зоммера и периодически ее скандировали.

Швейцария получила в полной мере домашнюю поддержку – ликованием встречали любой сэйв Зоммера и просто любой момент с мячом, выбитым как можно дальше от швейцарских ворот. Когда футболисты в красном неслись в редкие, но быстрые атаки – стадион взрывался от восторга. Изначально нейтральные зрители в прямом смысле постигали швейцарский футбол: если мячом владела Испания, слышался недовольный гул и свист. Питерские стадионы переживали такое не раз – к «Зениту» регулярно приезжают «Спартак», ЦСКА и другие «любимые» команды, которые не ждет теплый и хотя бы сколько-нибудь уважительный прием. Но чтобы заставить трибуны в едином порыве переживать за одну команду, с которой у них нет ничего общего, нужно делать что-то невероятное.

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Ян Зоммер Фото: Getty Images

И Зоммер творил вратарскую магию, а партнеры помогали: вплоть до серии пенальти это получалось у них очень хорошо. С места на секторе испанские атаки не выглядели ни бодро, ни красиво – хотя, возможно, на самом деле это было совсем не так, и все впечатление сделал общий стадионный разум, который поглощает и захватывает.

В дополнительное время «Зоммер! Зоммер!» слышалось еще чаще, а коллеги подсказали, что безумие незаполненных на 100% трибун передалось и на телекартинку. Серию 11-метровых люди смотрели на ногах и даже смещались в сторону нужных ворот, чтобы лучше видеть. И стояли в проходах между секторами, не глядя на то, что коронавирусный протокол напрямую запрещает это делать, веля оставаться на местах. Но стюарды молчали, хотя обычно не позволяют толпиться на ступеньках даже на матчах «Зенита» и даже в доковидные времена. Так что Зоммер сломал и некогда невозмутимых волонтеров.

Так почему зрители в Санкт-Петербурге так рьяно поддерживали Швейцарию и столь активно болели против Испании? Мне удалось поспрашивать об этом разочарованных болельщиков, спешащих после матча к станциям метро. Никто не дал сакрально-изобиличающих комментариев о ненависти к испанцам или вечной любви к Швейцарии. «У меня друзья в Цюрихе» – пожалуй, самая стойкая позиция: девушка по имени Анна изначально собиралась болеть за одну из команд. У остальных все тоже объяснимо: самый популярный ответ – то, что за андердога всегда переживается сильнее, а если андердог выбил Францию и творит чудеса снова, это выливается в масштабную поддержку.

Испанию освистывали, а когда Микель Оярсабаль реализовал решающий пенальти, ни один из десятков тысяч не сдержал разочарованного вздоха. Но это не было хейтом в адрес конкретных футболистов. Таков футбол, таков спорт и его сюжетные линии. Для людей, которые 2 июля побывали на матче Испания – Швейцария, героем турнира будет Янн Зоммер – даже если в других матчах получатся более захватывающие сценарии.

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