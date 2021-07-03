После невыхода Дании на ЧМ-2006 болельщики требовали отставки тренера Мортена Ольсена. «Датский динамит» стабильно взрывал на крупных турнирах и временами добывал медали (бронза Евро-1984 и золото в 1992-м), поэтому фаны остро восприняли третье место в отборочной группе и влет Украине и Турции. Однако вместо увольнения тренер получил улучшенный контракт. Президент федерации футбола Аллан Хансен – обладатель КЧ в составе «Гамбурга» – понимал, что в фиаско нет вины тренера. В кризисе находился весь датский футбол.

Скилловых исполнителей 1980-х и 1990-х сменило посредственное поколение без звезд. Вместо Петера Шмейхеля, братьев Лаудрупов и Пребена Элькьяера в сборную потекли серые игроки из местного чемпионата. С таким окисленным составом было невозможно играть на прежнем уровне. Чиновники футбольной федерации это отлично понимали.

Мортен Ольсен на тренировке сборной Дании в 2008 году Фото: Getty Images

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«В результатах сборной виноват общий кризис датского футбола. Мы растим слишком мало хороших игроков», – считал Хансен. Ольсен воспринял унылые результаты и доверие от руководства как сигнал – пора спасать футбол в Дании. Вскоре он вместе с двумя молодыми тренерами Келдом Бордингардом и Каспером Хьюлмандом (нынешний тренер сборной) разработал программу «Красная нить», которая возродила футбол в стране.

Стратегия Мортена нацелилась на создание единого ДНК датского футбола и развитие нового поколения футболистов. «Мы тренируемся недостаточно хорошо. Игроки думают недостаточно быстро, качество доставки мяча низкое, а движения слишком медленные. Этого хватает, чтобы играть в чемпионате Дании, но мало, если мы хотим быть на вершине», – анализировал Ольсен. Тренер изменил подход к футболу в стране: на смену прокачки физического превосходства пришла огранка техники талантливых пацанов.

В создании «Красной нити» Мортен вдохновился системами воспитания футболистов в Нидерландах и Испании. «Я много лет жил за границей и чувствовал, что развитие талантов и прогресс нового поколения датских игроков пошли не так, как надо», – объяснял Ольсен. Главными аспектами программы стали переход на схему 4-3-3 в сборных всех возрастов и создание комфортных условий для самых юных футболистов.

Если раньше датские академии принимали детей только с 10 лет, то теперь набор происходил среди дошкольников. Малышня возилась на полянах адаптированного размера, а все тренировки проходили с мячом, чтобы прокачивать технику. Клубные академии тоже срисовывались с заграничных: в футбольных школах выстраивались условия для полной сосредоточенности на спорте. Увеличивалось количество и качество юношеских лиг, чтобы игроки с 16 до 21 года имели постоянную практику.

Мортен Ольсен Фото: Getty Images

Основательная трансформация нуждалась во времени, чтобы прижиться и дать результат. Пока «Красная нить» медленно меняла датский футбол, сборная играла все слабее: первым крупным турниром с Евро-2004 стал чемпионат мира 2010 года. На турнире в ЮАР команда не вышла из группы – уступила Нидерландам и Японии. На последующем Евро она снова финишировала на третьем месте в группе без шансов на плей-офф.

Из-за кислых результатов план Ольсена раскритиковали, но в академиях тренера забивали на общенациональную систему. «Даже в матчах моего восьмилетнего сына я видел огромные различия в подходе тренеров. И я часто слышу о молодежных тренерах, которые оставляют «Красную нить», чтобы выигрывать матчи благодаря физическому превосходству», – писал редактор датского издания Berlingske Флемминг Фьельдгаард.

Однако в футбольной федерации видели положительные изменения: Ольсен оставался тренером сборной, а из страны постепенно уезжали таланты. Первым продуктом «Красной нити» стал нынешний капитан сборной Симон Кьер. Защитник свалил из Дании уже в 19: «Палермо» (тогда клуб топ-10 Серии А) вырвал янгстера из «Мидтьюлланда» за 4 млн евро. С тех пор Кьер играл только в Европе и накатал 111 матчей за сборную – четвертый результат в истории Дании. «Ольсен сформировал меня и мою карьеру в сборной. Он тот тренер, который начал дискуссию о том, может ли защитник владеть техникой или нет», – рассказывал Симон.

Кьер стал первой волной трансферов датских талантов в топ-лиги. Ольсен же делал ставку на игроков 1994-95 годов рождения: они первые прошли всю «Красную нить». «У нас на подходе невероятно талантливое поколение 1994-1995. Многие уже сегодня играют за сборную U-21, хотя они только игроки U-19. Они уже играют в крупных зарубежных клубах, и это сулит хорошие перспективы на будущее», – хвастался Ольсен в 2013-м.

В итоге звезды растеклись по всей Европе, и топ-клубы действительно обращали внимание на датских юниоров и приглашали к себе еще совсем молодыми. Так 17-летний Пьер-Эмиль Хёйбьерг десантировался в «Баварию» из «Брондбю» U-17, 16-летний Андреас Кристенсен тем же летом 2012-го заехал в «Челси», Кристиан Эриксен пришел в «Аякс» в 16, Каспер Дольберг – в 17.

Пьер-Эмиль Хёйбьерг в «Баварии» Фото: Getty Images

«Я горжусь тем, что прошел школу Мортена Ольсена. Именно он ввел общую нить в датском футболе. Я прошел путь от U-13, U-14 до U-21 и теперь в национальной сборной. На протяжении многих лет я слышал, как имя Мортена Ольсена упоминалось и подчеркивалось повсюду из-за огромного значения, которое он имел для развития и обучения талантливых игроков. Мортен еще несколько лет будет наслаждаться плодами, которые приносит система. Я слышал, как кто-то оценил, что Дания в 2020 году может иметь одну из лучших сборных в истории», – сиял Хёйбьерг.

Взлет сборной с этой группой игроков предрекали к 2020 году – поколение наберется опыта и будет еще не старым. Так оно и вышло, сборная постепенно прогрессировала и улучшала результаты. В 2018-м Дания отобралась на первый с 2010-го ЧМ и впервые с 2002-го выскочила из группы. «Датский динамит» остановился в 1/8 финала на Хорватии только в послематчевых пенальти: драматичная серия закончилась поражением 2:3. На Евро-2020 датчане долетели уже до 1/4 финала – первый проход во вторую стадию постсезона в XXI веке.

Сейчас в сборной Дании рулят игроки, полностью прошедшие «Красную нить». Каждый из них – воспитанник системы Мортена Ольсена. Тренер прекратил работу в 2015-м после 15 лет у руля сборной. Прозвище «11 друзей Ольсена» примагнитилось к Дании благодаря тренеру – Ольсен лепил в команде семейную атмосферу. С 2020-го в сборной рулит Каспер Хьюлманд. 49-летний тренер отлично чувствует ДНК сборной, ведь сам участвовал в создании «Красной нити».

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