Англия и Украина сыграют друг с другом восьмой раз. История их встреч в пользу англичан: они победили четыре раза при двух ничьих и одном поражении. В отборочном турнире чемпионата мира-2010 желто-синие вырвали у соперника важные три очка, которые позволили сыграть в стыковых матчах.

После сенсационного ЧМ-2006 от украинской команды ждали новых подвигов, но случилось четвертое место в отборе к Евро-2008. Шансов в группе с Италией и Францией изначально было минимум, но Украина проигрывала не только грандам, но и дохлякам из Шотландии и Латвии. После провального цикла с Олегом Блохиным попрощались, а пост главного тренера занял Алексей Михайличенко.

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До назначения легенда «Рейнджерс» тренировал в украинской молодежке, с которой дошел до финала молодежного Евро-2006. Взрослая сборная с Михайличенко потеряла не так много очков в отборочном этапе к ЧМ-2010. Поражение от Англии на выезде, две ничьи с Хорватией и одна с Беларусью – за два тура до конца желто-синие отставали от шахматных на два очка и имели игру в запасе. Чтобы влезть на второе место, побеждать Англию было обязательно. У команды Славена Билича оставался матч с Казахстаном, поэтому не стоило надеяться, что хорваты вдруг оступятся.

Проблемы англичан начались в самом начале матча, когда Роберт Грин сбил с ног Артема Милевского. Судья Дамир Скомина решил, что нарушение тянет на красную карточку – так желто-синие не только получили возможность пробить пенальти, но и оказались в большинстве с 13-й минуты.

Фабио Капелло пришлось убирать игрока атаки, чтобы на поле появился Дэвид Джеймс. Выбор пал на Аарона Леннона, хотя вингер «Тоттенхэма» в том сезоне был в прайме. Джеймс встал в ворота с изначальной задачей отразить пенальти. Андрей Шевченко развел мяч и английского вратаря по углам, но попал в штангу. Промах с точки стал для Шевы первым и единственным в составе национальной команды. Михайличенко опустил голову, когда нападающий бил по воротам, а потом не поверил, что тот промазал. «Он забил?» – спросил коуч у ассистента, а тот лишь отрицательно помотал головой.

Удар Шевченко с пенальти Фото: Getty Images

После удаления Украина заиграла первым номером и очень быстро забила: Сергей Назаренко выстрелил метров с 25. Не исключено, что мяч после удара полузащитника улетел бы на трибуны, но подвернулась голова Эшли Коула. Траектория резко изменилась, и Джеймс уже ничего не исправил.

Отбор к ЧМ-2010 – время, когда сборная Украины претерпевала серьезные изменения в составе. Звезды чемпионата мира в Германии постепенно отходили на второй план, появлялись свежие лица. Почти вся защита сборной Украины состояла из новичков. В матче со сборной Англии дебютировал Ярослав Ракицкий. Он отыграл все 90 минут и сразу запомнился не только спокойной игрой в штрафной, но и подключениями к атаке. На 54-й минуте нынешний зенитовец разрядил пушку по воротам Джеймса метров с 30 – вратарь едва дотянулся до мяча, который Ракицкий еще и мастерски подкрутил.

Впервые желто-синюю футболку надел Евгений Хачериди, а за месяц до встречи с Англией дебютировал Василий Кобин – оба также отыграли всю встречу.

Лишь третью игру во взрослой команде проводил нынешний лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко. В середине второго тайма он заменил автора гола Сергея Назаренко. Уже через 10 минут Ярмо гениальной передачей вывел Шевченко один на один с вратарем, но Шева вновь не придумал, как обдурить Джеймса.

Андрей Ярмоленко Фото: Getty Images

В конце встречи англичане насели на штрафную Пятова, а сборная Украины тянула время как могла. Скомине даже пришлось наказать украинского вратаря желтой карточкой за затяжку времени. После финального свистка на поле «Арены Днепр» полетели файеры – Украина не просто победила топ-соперника, но еще и на 99% решила задачу по выходу из группы со второго места, Оставалось просто обыграть Андорру, что команда Михайличенко без проблем сделала, накидав карлику шесть безответных банок.

Матч Украина – Англия (2009) Фото: Getty Images

Смазанный пенальти не сильно расстроил Шевченко. Капитан не придал этому большого значения, хотя его ошибка могла стоить сборной Украины шанса побороться в стыках. «У меня сейчас просто нет сил, потому что игра была слишком эмоциональной. Во втором тайме наши силенки стали заметно иссякать, все-таки мы играли с одной из лучших сборных в мире. Что касается пенальти... Так бывает, попал в штангу. Но самое главное, что мы победили», – сказал Шева после игры.

Украина здорово билась с Англией, но шанс попасть в ЮАР упустила, проиграв по сумме двух встреч Греции. Второй подряд красивой истории на ЧМ не случилось, а чемпионат 2006 года в Германии до сих пор остается единственным мировым первенством с участием желто-синих.

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