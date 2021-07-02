Во время матча между Бельгией и Италией два Роберто, Манчини и Мартинес, забыли о том, что они тезки. На 24-й минуте тренеры погрызлись из-за стыка Ромелу Лукаку с Джорджио Кьеллини. Коуч западноевропейской сборной был уверен: с его нападающим обращаются слишком жестко.

Осторожность Мартинеса объяснима. Его атакующая модель строилась только на личных скиллах игроков, Лукаку – в том числе. Другое дело – сложная стратегия Манчини, опорные пункты которой принесли Италии победу.

Первой ключевой идеей итальянцев стал активный прессинг. Сборная в белом выдала 9,5 PPDA, то есть мешала сопернику после каждых 10 передач. Из-за жесткого давления бельгийцы сбивались на забросы. В первом тайме команда Мартинеса раскидала 27 лонгболлов. Девять из них пришлись на собственную штрафную, еще 15 – на фланговые зоны перед центральной линией. Такая разбивка намекает: итальянцы не просто давили соперника, они прижимали его атаки либо к штрафной, либо к флангам и душили вплоть до выносов.

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Карта длинных передач сборной Бельгии. Большинство было запущено из штрафной и от флангов. Фото: Other Agency

Еще Италия включила контрпрессинг: команда Манчини летела в отбор после любой потери. Самый яркий пример – гол Николо Бареллы. Перед успешным ударом полузащитник «Интера» вместе с Лоренцо Инсинье надавил на Томаса Вермалена. Партнеров поддержал Марко Верратти, перехвативший и направивший мяч под выстрел.

Другой пример тактического превосходства Италии лежал в игре на мяче. Как и в предыдущих матчах Евро, Леонардо Спинаццола постоянно забегал в финальную треть, а Джованни Ди Лоренцо оставался с первой линией. Такая картина задавала перегруз левого фланга: если через эту зону атаковали Спинаццола, Инсинье и Верратти, то через правый фланг – Барелла с Федерико Кьезой.

Асимметрия на флангах позволяла Италии создавать эпизоды два-в-одного. Юри Тилеманс мог остаться сиротой против Инсинье и Спинаццолы или Инсинье и Верратти. Похожий момент привел ко второму мячу в ворота Тибо Куртуа.

Эпизод перед голом Инсинье. Иммобиле уже побежал к Лоренцо, чтобы создать ситуацию два-в-один, но Лоренцо бросился в обводку против Тилеманса. В дальнейшем движение страйкера отвлечет внимание Вертонгена с Вермаленом и создаст пространство для удара. Фото: Other Agency

Итог – Италия вынесла по голу из каждой ключевой идеи, а в конце подсветила тактическую гибкость. «В их игре было все: качество в атаке, умение сыграть глубоко, особенно на последнем этапе», – подчеркнул Алан Ширер.

Бельгия ответила скуднейшими задумками. После матча с Португалией казалось, что Мартинес откажется от сдержанной модели: слишком уж его команда потеряла контроль над игрой к 90-й минуте. Роберто ее усугубил.

К осторожности бельгийцев добавилась полная скука на мяче. У сборной не было четкого плана на позиционные атаки, а в быстрое нападение она выходила лишь за счет Кевина де Брёйне. Умышленная аккуратность Бельгии обернулась нулевым планом Б. Мартинес слишком сильно поставил на первый гол, после которого можно будет уйти в прагматизм – прямо как в 1/8 финала.

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