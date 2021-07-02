В стартовый день четвертьфиналов чемпионата Европы-2021 определилась первая пара 1/2 финала. Но по пути Автогол удрал от Криштиану Роналду в гонке бомбардиров, вратарь сборной Швейцарии Янн Зоммер установил рекорд турнира, Италия обновила национальное достижение, а Бельгия снова отправилась по домам без титула.

Голы: Шачири, 68’; Закария (в свои ворота), 8’

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Альваро Мората, Швейцария – Испания, Евро-2020 Фото: Getty Images

Испанцы сразу пошли вперед и забили быстрый мяч. Подача с углового вылетела из штрафной, Жорди Альба шлепнул издали и задел выставленную ногу Дениса Закарии во вратарской. Отскок сбил Янна Зоммера и после консультаций УЕФА превратился в 10-й автогол на турнире.

В целом, в Санкт-Петербурге было тухловато, и единственный швейцарский момент возник у экс-полузащитника ЦСКА Стивена Цубера. Он проник в штрафную левым флангом и бил в ближний, но Унаи Симон не пустил эквалайзер в сетку. И в такой игре с минимальным числом шансов испанцы должны были посыпаться. Они ужасно защищаются на этом турнире и через два рикошета сами привезли момент для Ремо Фройлера, который стал голом Джердана Шачири.

Джердан Шачири, Швейцария – Испания, Евро-2020 Фото: Eurosport

Фройлера удалили через девять минут после ответного мяча (прыжок в ноги Жерару Морено явно был лишним), и дальше геройствовал только Зоммер. Он летал в раме весь остаток матча, «Ла Фурия Роха» явно ловила флешбеки из 2018-го и молилась, чтобы в серии пенальти не попасть под Ногу бога.

Но после финального-префинального свистка с 11 метров мазали Бускетс (штанга), Шер, Аканджи и Родри, но решающий промах допустил Рубен Варгас. В полуфинал все же вышли испанцы, приз MVP матча отдали голкиперу Симону, который ненаигранно удивился : «Да? А я бы вручил его Зоммеру».

Цифры матча

10 – сэйвов сделал Янн Зоммер за 120 минут матча с Испанией. Это рекорд Евро-2020;

10-й мяч забил лучший бомбардир чемпионата Европы Автогол. Он не только в два раза превзошел результат Криштиану Роналду на турнире, но и побил достижение Мишеля Платини – у великого француза только девять банок на одном первенстве;

Автогол обошел Платини в списке лучших бомбардиров Евро

Почти четыре года Жорди Альба не забивал за сборную. Прошлый раз латераль «Барсы» клал мяч за Испанию в 2017-м и тоже в Санкт-Петербурге – помните 3:3 с Россией и дубль Федора Смолова?

Испания впервые за девять лет пробилась в полуфинал крупного турнира. Последний раз они залетали в топ-4 на чемпионатах мира или Европы в 2012-м – когда брали континентальный титул;

«Ла Фурия Роха» продлила серий без поражений, теперь испанцы не проигрывают уже в 13 матчах. Плюс сборная дважды подряд прошла в следующую стадию после окончания основного времени (то есть в экстра-таймах или по пенальти) – никогда раньше Испания не побеждала в двух матчах плей-офф после 90 минут.

Голы: Лукаку, 45’ (с пенальти); – Барелла, 31’; Инсинье, 44’

Кевин Де Брёйне, Бельгия Фото: Getty Images

У «красных дьяволов» вернулся Кевин де Брёйне, зато даже в заявке не было Эдена Азара – Роберто Мартинес сказал, что басту «Реала» нужны еще пара дней для восстановлений. Вместо него в стартовые XI попал 19-летний Жереми Доку, но у Бельгии были проблемы посерьезнее – например, центр обороны.

На 12-й минуте Леонардо Бонуччи на стандарте кивнул в сетку, но ВАР отменил гол из-за офсайда Джорджо Кьеллини. На 31-й Николо Барелла здорово налетел второй волной атаки и реализовал момент из правильного положения. Героем эпизода стал не он, а лежащий в штрафной Чиро Иммобиле. Твит Дона Мойнихана с тем, как Иммобиле умирает перед воротами, а после гола Бареллы встает и бежит праздновать с остальными, называется «Травмированный игрок Италии быстро исцелился, когда партнер забил» и с бешеной скоростью набирает ретвиты и лайки.

Почти сразу Джиджи Доннарумма в прыжке потащил опаснейший выстрел Де Брёйне (местами тянет на сэйв всего Евро). Под конец тайма опорная зона «дьяволов» упустила Лоренцо Инсинье в полуфланге, провтыкала смещение в центр, и Тибо Куртуа не достал идеальный крученый от шустрого итальянца. Спустя минуту Ромелу Лукаку сократил разницу с пенальти и отвел футболистов на напряженный второй тайм.

Мартинес не выпускал всю атакующую мощь, обошелся только заменами Шадли с Мертенсом (на банке грустил, например, Феррейра-Карраско), и ждал активности от звезд на поле. Лидером в нападении внезапно стал Доку, но как тут пролезать в полуфинал, когда тебя тащит 19-летний янгстер, а лучший бомбардир Лукаку не забивает с двух метров?

Итальянцы остались без получившего травму ахилла Спинаццолы, зато с полуфиналом. На «Уэмбли» «адзурри» сыграют с Испанией, а золотому поколению бельгийцев нужно ждать следующий крупный турнир сборных.

Цифры матча

5 и 6 – столько мячей суммарно забил Ромелу Лукаку на футбольных мэйджорах. Он обошел Марка Вильмотса по голам на Евро и ЧМ и стал лучшим бомбардиром сборной на главных форумах;

1,90 и 1,73 – ожидаемые голы Бельгии и Италии. Даже по xG заметно, насколько качественным получился этот матч, тем более, на контрасте со скучной напряженностью игры в Санкт-Петербурге;

15 матчей подряд выиграла сборная Италии с учетом квалификации на Евро. У Бельгии было 14, но с поражением на «Альянц Арене» серия обнулилась;

А еще «Скуадра Адзурра» обновила национальный рекорд – при Роберто Манчини сборная не проигрывает 32 матча, предыдущее достижение держалось со времени Витторио Поццо 1939 года;

41 год «красные дьяволы» не попадают в полуфинал чемпионатов Европы. Они разочек заглянули в 1/2 на Евро-1980 (и уступили в решающем матче Германии), в 2016-м рухнули под ноги Уэльсу в четвертьфинале, а между этими событиями либо не квалифицировались, либо не выходили в плей-офф ЧЕ.

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