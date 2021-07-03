Конец карьеры – самый страшный и романтичный эпизод в жизни любого спортсмена. Перед последней игрой Пеле встретился с Мохаммедом Али, а матч отбегал за разные команды: в первом тайме играл в футболке «Сантоса», во втором – «Нью-Йорк Космос». Иногда проводы выходят за рамки одной игры. В сезоне-2015/16 Коби Брайанта чествовали на каждой арене НБА. Перед выездными матчами Черная мамба наслаждался нарезками с самыми яркими перфомансами прошлого.

Карьера Андрея Шевченко сложилась по похожему сценарию. Как и Брайант, нападающий изнывал от травм, но собрался и выдал долгое прощание, кульминация которого пришлась на домашний Евро-2012.

В сезоне-2008/09 Шевченко смирился: в «Челси» вернуться к топовой форме не выйдет. Стареющий бомбардир уехал на год в «Милан», но аренда в любимый клуб вогнала в еще большую депрессию. Украинец ни разу не забил за 18 матчей Серии А и задумался над спокойным завершением карьеры в США.

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Клубы MLS тут же взялись обрабатывать легенду восточной Европы. За трансфер в Штаты выступала и супруга Шевченко Кристен Пазик, родившаяся в Миннеаполисе. Несмотря на уговоры, форвард вернулся в Украину. Единственной целью 33-летнего ветерана оставалось попасть на Евро-2012. Из родного чемпионата пролезть в заявку сборной казалось проще, тем более что в киевском «Динамо» его ждал преданный Валерий Газзаев, мечтавший о совместной работе с 1998-го.

Андрей Шевченко и Валерий Газзаев Фото: Getty Images

Спустя год после камбэка Шевченко «Динамо» сменило тренера: вместо Газзаева в команду приехал Юрий Семин. Ни один из них не вернул столичный клуб к славе 90-х. Если в эпоху Валерия Лобановского и предшественников Шева выбил пять чемпионств и три победы в кубке, то в XXI веке взял с родной командой всего один трофей – Суперкубок Украины.

Шевченко вернулся в «Динамо» далеко не претендентом на «Золотой мяч». Стареющий нападающий деградировал из-за проблем с коленом и спиной. Два раза в месяц Андрей ездил в Мюнхен за медицинским уходом – помогал Анатолий Тимощук, игравший за «Баварию». «Ряд докторов продлевают мне карьеру. Это и врач в Германии, которого я регулярно посещаю, и специалисты в Украине», – признавал нападающий в декабре 2011 года.

На этом фоне Шевченко вынужденно сменил игровую роль. Функции чистого форварда он совместил с обязанностями свободной десятки. В новом амплуа Андрей реже собирал фолы и чаще опирался на футбольный интеллект – этому травмы не навредят. Самый яркий перфоманс на свежей позиции бомбардир выдал в 1/8 финала Лиги Европы-2010/11 против «Манчестер Сити», который уже закупился Яя Туре, Давидом Силвой и Марио Балотелли. Бывший форвард «Челси» закинул сопернику первый гол в домашнем матче. «Динамо» проскочило в четвертьфинал с общим счетом 2:1.

Правда, успешные игры Шевченко разбавлял скандалами. После «Сити» «Динамо» вышло на «Брагу». В первой игре Андрей отбегал лишь 17 минут: вышел на замену в перерыве и быстро выхватил две желтые. Вторую нападающий увидел за удар после свистка. По окончании матча Шева оправдывался: «Это был игровой момент! Вратарь тоже реагировал на мяч. Ни он, ни я свистка не слышали». Удаление в матче с «Брагой» осталось единственным в его карьере.

Спустя год «Динамо» рубилось с «Шахтером» за первое место в чемпионате. Главные топы украинского футбола сошлись в 26-м туре. Команда из Донецка разбила соперника 2:0. На 75-й минуте Шевченко не выдержал и жестко ударил Фернандиньо по ногам, а затем швырнул мяч ему в лицо.

Срывы Шевченко принимали за психологическую слабость. Форварду было некомфортно в старом теле и новом ветеранском статусе. Измученный бомбардир все еще мог выдать несколько звездных матчей, но ради них приходилось терпеть боль и докторов. К концу карьеры легендарный форвард сознался: все годы в «Динамо» он думал о Евро-2012.

Андрей Шевченко, «Динамо» Киев Фото: Imago

УЕФА доверил чемпионат Европы Польше и Украине еще в 2007-м. В 2011-м украинская сборная срочно подтянула тренером Олега Блохина, кумира Шевченко, с которым национальная команда доползла до четвертьфинала ЧМ-2006. Коуч вернулся ради простой цели: не опозориться на домашнем турнире.

Блохин относился к позднему Шевченко неоднозначно. С одной стороны, тренер подчеркивал: «В футбол играют не именами. Иначе я тоже смог бы выйти на поле». С другой, отмечал: «Шевченко – один из ветеранов, на чей опыт мы рассчитываем, один из исполнителей, которые сыграют важную роль в общем рисунке».

Форвард «Динамо» не обращал внимания на неопределившегося коуча. Он батрачил на тренировках, чтобы подготовить тело к последнему вызову в карьере. К лету 2012-го Шевченко понял: отбегать все три групповых матча не выйдет. Тем не менее нападающий утверждал: «Я хотел бы выступить на высочайшем уровне. И близко не подойду к полю, если не буду готов. Не хочу подводить болельщиков».

За месяц до Евро Андрей хвастался отличной формой и надеялся на последний рывок во время товарищеских матчей. Увы, их команда Блохина провалила: вынесла всего одну победу из трех игр, а за шесть дней до первой игры на ЧЕ безропотно слила Турции 0:2 – тем страшнее было открывать исторический турнир битвой со Швецией и Златаном Ибрагимовичем.

Златан Ибрагимович на Евро-2012 Фото: Getty Images

«Лучшее мое качество? Я забиваю важные мячи в самых сложных играх», – утверждал Шевченко перед Евро. Матч против Швеции стал последним доказательством в его карьере. Именно в ней проявились главные скиллы 36-летнего форварда: на игры с Францией и Англией его подготовки не хватило.

В первом матче на Евро-2012 Шевченко удачно встроился в командный рисунок. «Контратаки – самый удачный компонент нашей игры. У нас есть несколько быстрых футболистов. Футбол сборной Украины построен вокруг резких выпадов и флангов», – отмечал Андрей перед турниром. Против Швеции форвард как раз нанес четыре удара: один – после контратаки, еще один – после навеса с правого края.

В матче против «Тре крунур» Шевченко совместил тонкую игру в штрафной, которой обучился еще у Лобановского, с умными действиями в подыгрыше, прокачанными в конце карьеры. С одной стороны, именно из коробки Андрей дважды вкрутил мяч в ворота Андреаса Исакссона. С другой, 12 из 27 действий форварда пришлись на зону между средней линией и чужой штрафной – это намекает на частые смещения поглубже.

Перед первым ударом в матче Шевченко идеально поддержал украинскую контратаку. Сначала он несся параллельно Андрею Воронину, чтобы растянуть защиту Швеции, затем покатил на Андрея Ярмоленко и чутко забежал за спину Андреасу Гранквисту. Так Шева открылся под пас на ход и получил момент.

Шевченко разгоняет контратаку с Ворониным. Фото: UEFA

После паса от Воронина Шевченко покатил на Ярмоленко и тут же забежал за спину Гранквисту. Фото: UEFA

В голевых эпизодах Шевченко блеснул по-другому. В первом случае Андрей следил за игрой Ярмоленко на фланге и укрывался между Улофом Мельбергом и Расмусом Эльмом, а затем резко открылся под навес. Защитник Швеции занервничал и не успел помешать оппоненту.

Выжидающая позиция Шевченко перед навесом Ярмоленко. Фото: UEFA

Резкое открывание позволяет Шевченко опередить Мельберга на мяче. Фото: UEFA

Перед вторым голом Шевченко наказал самого Ибрагимовича. Андрей использовал невнимательность Златана на ближней штанге: выскочил у него из-за спины и проткнул мячом ближний угол. После игры эксперт BBC Грэм Тейлор отмечал: «Все мы знаем, что Шевченко прошел лучшие времена в карьере. Но он умеет забивать фантастические мячи головой».

Открывание Шевченко из-за спины Ибрагимовича перед вторым голом в ворота сборной Швеции. Фото: UEFA

Победа над Швецией оказалась единственной для Украины на домашнем Евро-2012. Она же стала ярчайшим хайлайтом позднего Шевченко. Именно ради таких выступлений – универсальных, с работой на разных участках поля – Блохин добавил пенсионера в заявку.

По окончании чемпионата Европы Шевченко признал: перед вторым и третьим матчами в группе ему мешали боли в колене. Против Франции и Англии нападающий сыграл намного скромнее: выдал всего один удар в створ, а на последнюю игру смог выйти лишь к 71-й минуте. Спустя месяц Андрей перенес операцию. Несмотря на это, восхождение Шевы к Евро-2012 – сюжет о победе над собой ради мечты. «Хочу поблагодарить людей, работавших со мной последние полгода. Тогда я и не представлял, что сыграю на Евро. У меня было много проблем с коленом и спиной, но мне помогли набрать кондиции. Возможно, эта игра стала для меня лучшей в сезоне», – радовался форвард после победы над шведами.

29 июня Шевченко вновь разбил скандинавов – теперь в роли тренера. Яркая и молодая сборная Украины вышла в четвертьфинал Евро на Англию. Перед матчем Андрей наверняка вспомнит турнир девятилетней давности. Для победы украинцам потребуется не меньшая сила воли.

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