«Йохан Кройф – один из главных моих кумиров. Он говорил, что во время игры бояться нельзя. Это не значит, что нужно нестись в атаку без оглядки на защиту. Просто страх не позволяет тебе выдать максимум», – философствовал Каспер Хьюлманд на пресс-конференции перед матчем с Чехией. «Не бояться» – главный девиз сборной Дании после инцидента с Кристианом Эриксеном. Принцип скандинавов проявляется не только в игровом духе: он нашел отражение и в тактике. Сборная в красном постоянно тасует инструменты по взлому чужих защит и умеет создать дискомфорт любому сопернику.

Оценивать Данию сложно из-за скромной выборки матчей. Игру против Финляндии не взять в расчет из-за инцидента с Эриксеном, 90 минут с Россией выпадают из-за слабого перфоманса сборной Черчесова. На Евро-2020 датчане отбегали всего два показательных матча: против Бельгии и Уэльса. Но даже узкий набор подсветил в скандинавах гибкую команду с интересным матч-менеджментом.

В игре против Уэльса Дания столкнулась с крепким средним блоком. Роберт Пейдж выстроил его по схеме 4-3-3. Валлийцы не испугались численного меньшинства в первой линии, где четырех защитников должны были атаковать сразу пять соперников, и сосредоточились на зоне возле центрального круга.

Евро-2020 Эриксен смотрел последние 10 минут игры с Финляндией 15/06/2021 В 16:14

Защита сборной Уэльса в матче с Данией. Фото: Other Agency

Давление Уэльса строилось по персональным привязкам. В средней линии британская сборная получала преимущество 3-в-2. Благодаря этому команда Пейджа реагировала на смещения Миккеля Дамсгора, Йоакима Меле и Йенса Стрюгера Ларсена вглубь. Их перекрывал свободный полузащитник.

Эффективная модель Уэльса мешала Дании продвигать мяч. В первые 20 минут скандинавы лишь семь раз дошли до чужой штрафной и нанесли один дальний удар. Для сравнения: валлийцы выдали семь выстрелов, три из которых пришлись на коробку.

С 20-й минуты и до конца тайма датчане перехватили контроль над игрой. На этом отрезке команда Хьюлманда разбила соперника по ударам (4:0) и действиям в штрафной (18:0). Ключом к перевороту стала реформа в центре поля. Коуч Дании поднял в опорную зону Андреаса Кристенсена, за счет чего команда восстанавливала численное равенство, а иногда получала преимущество в средней линии.

Игра Кристенсена в опорной зоне восстановила ситуацию три-в-три в центре поля. Фото: Other Agency

Четыре игрока в полузащите сборной Дании деформируют схему Уэльса. Фото: Other Agency

Благодаря решению Хьюлманда Дания забила первый мяч. За счет численного перевеса Дамсгор остался без опеки. Каспер Дольберг сместился глубже и открыл ему зону для рывка еще выше, под пас Меле. Миккель подцепил мяч и отдал Дольбергу, протянувшему удар в угол.

Четверка датских полузащитников растянула среднюю линию Уэльса. Из-за этого валлийцы упустили Дамсгора, который забежал в зону за Дольбергом перед голом. Фото: Other Agency

В матче с Бельгией Дания преуспела за счет других ходов. На старте игры Хьюлманд включил активный персональный прессинг. Он привел к голу Юссуфа Поульсена. «Дания заслужила большего из-за манеры игры, из-за интенсивности и агрессии, с которой она действовала», – признал после матча Ромелу Лукаку.

Персональный прессинг сборной Дании в матче с Бельгией. Фото: Other Agency

Если говорить об атаке, Дания уделила особое внимание полуфлангам. Йоаким Меле и Даниэль Васс вытягивали вингбеков Бельгии Торгана Азара и Тома Мёнье. В исхудавшие зоны включались сразу два игрока Хьюлманда: ближайшие полузащитник (Пьер-Эмиль Хёйбьерг или Томас Дилейни) и форвард (Юссуф Поульсен или Мартин Брэйтуэйт). «Датчане удивили системой. В первом тайме нас было не узнать. Мы все время были на шаг позади», – отметил Ян Вертонген.

Работа Дании в полуфлангах: Васс отскочил к краю, Поульсен и Дилейни тут же заполнили зону. Фото: Other Agency

Если просуммировать впечатления от двух матчей, то Дания каждый раз подбирала уникальные ключи к сопернику. Против Бельгии главные ходы скандинавов лежали в области прессинга и действий на флангах. Против Уэльса – наоборот, в атаках через центральный канал, причем в этом контексте ключевую роль сыграли решения Хьюлманда по ходу игры.

Именно в этом и состоит сила сборной Дании. Она развивает тренд на схемы с тремя центральными защитниками, но делает это разностороннее. Контрастов хватает даже на Евро-2020. Например, на трех игроков в первой линии регулярно ставил Йоахим Лёв. Получился яркий, но совсем не адаптивный игровой рисунок. Схема Гарета Саутгейта с тремя центрдефами внесла лишь сухость. Модель Франка де Бура слишком полагалась на индивидуальные скиллы Мемфиса Депая, Люка де Йонга, Жоржиньо Вейналдума и Дензела Думфриса.

Дания пользуется всеми преимуществами схемы 3-X-X. Вингбеки Хьюлманда могут как врываться в финальную треть, так и помогать с продвижением. Центральные защитники могут положиться на диагонали, а могут менять позиции и лично протаскивать мяч мимо соперников. Средняя линия предлагает умные включения в штрафную и точечные смещения вглубь. Все это делает датчан универсальной командой и одними из фаворитов Евро.

«У сборной Дании нет суперзвезд, но они сформировали отличную команду по принципам, схожим с нашими. Ожидаю открытую игру, исполненную борьбы, исход которой решат детали», – предрек четвертьфиналу тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы.

Все цифры взяты с WhoScored

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