Италия без проблем вышвырнула Бельгию с очередного крупного турнира. «Скуадра адзурра» расправилась с соперником (2:1) и выскочила в полуфинал к Испании, а лучшее поколение в истории сборной Бельгии опять осталось без трофея. Бельгийское проклятие разбивает амбиции опытных звезд, а теперь принялось за 19-летнего Жереми Доку, который был одним из лучших в составе «красных дьяволов».
Бельгия уже три года сидит на первом месте в рейтинге ФИФА. Сборная забита мировыми звездами и на каждом турнире является ярким фаворитом. Мощное поколение постепенно стареет, и на смену нет пачки новых топов. Средний возраст бельгийской заявки – 29 лет: Кевин де Брёйне, Ромелу Лукаку и братья Азары уже тянутся к 30 годам, в защите трудятся ветераны Томас Вермален, Ян Вертонген и Тоби Алдервейрелд. Каждая новая неудача урезает шансы «красных дьяволов» взять первый титул в истории.
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Единственным представителем свежего поколения является Жереми Доку. Парню исполнилось 19 всего за две недели до начала Евро, но он уже целый год вызывается в национальную команду. Доку провел на Евро-2020 два матча и оба раза вышел в старте. Если игра группового этапа с Финляндией ни на что не влияла, то Италия в 1/4 финала была самым сложным соперником Бельгии на турнире. Янгстер заменил в основе травмированного капитана Эдена Азара и выдал блестящий перфоманс. «Доку – молодой футболист, но играет так, будто уже много лет выступает на высоком уровне», – хвалил Роберто Мартинес подопечного после игры с финнами.
Доку гонял на левом фланге нападения, и бельгийцы провели 39% атак через эту зону (больше всего). В атакующей тройке сопляк затмил Ромелу Лукаку и Кевина де Брёйне: янгстер удивил 85-процентной точностью передач (у КДБ – 59%, у Лукаку – 57%), бельгийцы часто доставляли мяч к чужой штрафной именно через него. Жереми летал от центра поля до чужой штрафной быстрее, чем Tesla разгоняется до 100 км/ч.
Самой крутой ачивкой молокососа стали обводки. Жереми 13 раз шел в дриблинг (больше всех в матче) и восемь из них превратил в успешные (тоже больше всех). Показатель стал рекордным среди тинейджеров до 21 года, считая с Евро-1980 и ЧМ-1966 – просто подобная статистика ведется с этих форумов. Одна из вылазок на дриблинге принесла бельгийцам единственный гол. Доку на финтах влетел с левого фланга в штрафную Италии и заставил защитника Джованни Ди Лоренцо сфолить. Лукаку уверенно реализовал пенальти и разжег интригу на второй тайм.
Жереми Доку заработал пенальти в игре против Италии
Фото: Getty Images
Жереми – реальный талант. Уже в 15 лет Юрген Клопп звал его в «Ливерпуль», но услышал отказ – Доку после разговора с Садио Мане решил остаться в «Андерлехте», чтобы не тормозить прогресс. Однако яркий игрок рискует ничего не добиться со сборной: у стареющих бельгийцев все меньше шансов зацепить какой-нибудь важный турнир, а среди его сверстников пока не видно таких же сверкающих проспектов.
«Красные дьяволы» запороли уже четвертый мэйджор подряд. На ЧМ-2014 молодые, но уже опасные бельгийцы остановились в 1/4 финала – минимально проиграли будущему финалисту Аргентине. На Евро-2016 помудревшие бельгийцы уже всерьез воспринимались фаворитом, однако их поход остановился далеко от решающего матча: Уэльс зажег в четвертьфинале (3:1). Прорыв случился на ЧМ-2018: «красные дьяволы» проковыляли сквозь несложную сетку до полуфинала, там проиграли Франции и отправились в игру за третье место, которую выиграли у Англии. На Евро-2020 случился еще один сход в 1/4 – за два раунда до финала.
Звездное поколение рвет всех в отборочных играх и товарняках, но постоянно проваливается на крупных турнирах. После заката КДБ, Лукаку и других у сборной уже не будет люксового ростера. Жереми Доку – один из немногих проспектов с топовым потенциалом, но даже он не в силах повлиять на бельгийское проклятие.
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