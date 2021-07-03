3 июля на Евро-2020 пройдут заключительные четвертьфиналы: Чехия сыграет с Данией, а Англия сразится с Украиной. По итогам игрового дня определится вторая полуфинальная пара.

3 июля, расписания дня на Евро

(по московскому времени)
Евро-2020
Украина уже выносила Англию. Но Шева чуть все не испортил
25 МИНУТ НАЗАД
19:00. Баку: Чехия – Дания («Россия 1», текстовый лайв Eurosport)
22:00. Рим: Украина – Англия (Первый канал, текстовый лайв Eurosport)
  • Один полуфинал уже определился: Испания сыграет с Италией.
  • Финал состоится 11 июля на «Уэмбли».
Украина уже выносила Англию. Но Шева чуть все не испортил
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