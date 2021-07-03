3 июля на Евро-2020 пройдут заключительные четвертьфиналы: Чехия сыграет с Данией, а Англия сразится с Украиной. По итогам игрового дня определится вторая полуфинальная пара.

3 июля, расписания дня на Евро

(по московскому времени)

Евро-2020 Украина уже выносила Англию. Но Шева чуть все не испортил 25 МИНУТ НАЗАД

Один полуфинал уже определился: Испания сыграет с Италией.

Финал состоится 11 июля на «Уэмбли».

Евро-2020 Зинченко попал в символическую сборную 1/8 финала ВЧЕРА В 14:34