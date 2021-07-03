Топовый матч двух главных сюрпризов Евро. Кто бы ни победил, в топ-4 мы увидим неожиданного полуфиналиста. Это ли не чудо?

Кто посмотрит игру с трибун

Евро-2020 На Евро-1992 Данию тоже сплотила боль. Умирала дочь Вильфорта 2 ЧАСА НАЗАД

Все дисквалификации Чехии сгорели в матче с Нидерландами – против датчан команда Ярослава Шилгавы сыграет в полном составе. У Дании есть несколько проблем помимо уже привычного на этом Евро отсутствия Кристиана Эриксена, команде не поможет травмированный Юссуф Поульсен и приболевший Даниэль Васс.

Юссуф Поульсен, Дания Фото: Getty Images

Форма

После двух поражений подряд в группе датчане набрали, как сказал бы Станислав Черчесов, наглый ход, и не намерены останавливаться. 4:1 с Россией, 4:0 с Уэльсом, а что будет в четвертьфинале? Но и Чехия неплохо себя чувствует на этом Евро. Да, в последнем туре команда Шилгавы уступила англичанам, но до этого на равных билась с Хорватией и уверенно вынесла шотландцев, а убийство оранжевой команды Франка де Бура в 1/8 финала – шикарное продолжение чешского праздника.

Лицом к лицу

Командам предстоит сыграть друг с другом 12-й раз.

Дания побеждала 2 раза, Бельгия – 3, еще 6 матчей команды свели вничью.

Последняя встреча состоялась в 2016 году. В товарищеском матче сборные разошлись со счетом 1:1.

Самый крупный счет в играх команд – 3:0. С таким результатом побеждали и чехи, и датчане.

Победа Дании со счетом 3:0 случилась в 2013 году в отборе к ЧМ-2014. Чехи крупно обыграли датчан в четвертьфинале Евро-2004.

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

Сборная Дании сильна и имеет большой запас прочности. Команда доказывает это на протяжении всего турнира, когда без особого напряжения выносит Россию и Уэльс, почти на равных играет с Бельгией. Потеря пары футболистов для датчан – небольшая проблема, у Каспера Хьюлманда есть, кем их заменить. А вот что будет делать Чехия, если что-то случится с Шиком, непонятно. Есть предположение, что Дания наверняка пройдет чехов, и сделает это уверенно, с преимуществом в 2-3 мяча.

Где смотреть

Команды сойдутся на поле Олимпийского стадиона в Баку 3 июля, и в 19:00 голландец Бьорн Кёйперс даст свисток. В прямом эфире игру покажет телеканал «Россия 1», а Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию встречи под руководством Сурена Аванесьяна.

КАК ЗАКОНЧИТСЯ МАТЧ? Победой Чехии в основное время Победой Чехии в дополнительное время Победой Чехии по пенальти Победой Дании в основное время Победой Дании в дополнительное время Победой Дании по пенальти

Евро-2020 Дания развила тренд. Ее тренер вдохновился Кройфом 2 ЧАСА НАЗАД