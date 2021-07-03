Топовый матч двух главных сюрпризов Евро. Кто бы ни победил, в топ-4 мы увидим неожиданного полуфиналиста. Это ли не чудо?
Кто посмотрит игру с трибун
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Все дисквалификации Чехии сгорели в матче с Нидерландами – против датчан команда Ярослава Шилгавы сыграет в полном составе. У Дании есть несколько проблем помимо уже привычного на этом Евро отсутствия Кристиана Эриксена, команде не поможет травмированный Юссуф Поульсен и приболевший Даниэль Васс.
Юссуф Поульсен, Дания
Фото: Getty Images
Форма
После двух поражений подряд в группе датчане набрали, как сказал бы Станислав Черчесов, наглый ход, и не намерены останавливаться. 4:1 с Россией, 4:0 с Уэльсом, а что будет в четвертьфинале? Но и Чехия неплохо себя чувствует на этом Евро. Да, в последнем туре команда Шилгавы уступила англичанам, но до этого на равных билась с Хорватией и уверенно вынесла шотландцев, а убийство оранжевой команды Франка де Бура в 1/8 финала – шикарное продолжение чешского праздника.
Лицом к лицу
- Командам предстоит сыграть друг с другом 12-й раз.
- Дания побеждала 2 раза, Бельгия – 3, еще 6 матчей команды свели вничью.
- Последняя встреча состоялась в 2016 году. В товарищеском матче сборные разошлись со счетом 1:1.
- Самый крупный счет в играх команд – 3:0. С таким результатом побеждали и чехи, и датчане.
- Победа Дании со счетом 3:0 случилась в 2013 году в отборе к ЧМ-2014. Чехи крупно обыграли датчан в четвертьфинале Евро-2004.
Ориентировочные составы
Котировки букмекеров
Победа Чехии:3,90
Ничья: 3,25
Победа Дании: 2,15
Сборная Дании сильна и имеет большой запас прочности. Команда доказывает это на протяжении всего турнира, когда без особого напряжения выносит Россию и Уэльс, почти на равных играет с Бельгией. Потеря пары футболистов для датчан – небольшая проблема, у Каспера Хьюлманда есть, кем их заменить. А вот что будет делать Чехия, если что-то случится с Шиком, непонятно. Есть предположение, что Дания наверняка пройдет чехов, и сделает это уверенно, с преимуществом в 2-3 мяча.
Где смотреть
Команды сойдутся на поле Олимпийского стадиона в Баку 3 июля, и в 19:00 голландец Бьорн Кёйперс даст свисток. В прямом эфире игру покажет телеканал «Россия 1», а Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию встречи под руководством Сурена Аванесьяна.
КАК ЗАКОНЧИТСЯ МАТЧ?
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