Украина во главе с Андреем Шевченко вершит историю. Выход в полуфинал точно станет величайшим достижением желто-синих в истории. Для этого нужно обыграть сборную Англии.

Кто посмотрит игру с трибун

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У Украины одна потеря – с Англией точно не сыграет Артем Беседин. Все, кто хотя бы краем глаза видел матч против Швеции, знают, что случилось с нападающим: защитник Маркус Даниэльссон так вошел шипами в его ногу , что чуть не сломал на две части. Футболист будет восстанавливаться полгода, у него диагностировали повреждение крестообразных связок. Под вопросом был полузащитник Александр Зубков, но он завершил восстановление от травмы и начал работу в общей группе.

У англичан также одна потеря. Букайо Сака может пропустить матч против Украины, так как получил повреждение последней на тренировке сборной.

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Форма

Команду Андрея Шевченко много критиковали после группового этапа Евро: украинцы выиграли лишь один матч у Северной Македонии, уступив Нидерландам и Австрии. В игре с австрийцами желто-синие не показали конкурентоспособной игры в атаке, хотя с голландцами Украина показала один из лучших матчей вообще всего Евро. Команда едва вышла в плей-офф, а критика игроков была сравнима с ЧМ-2006, когда украинцы также непросто выбрались из группы с Испанией, Саудовской Аравией и Тунисом. Но игра со шведами показала, что выводы сделаны – Украина героически прорвалась в четвертьфинал, и снова напрашиваются аналогии с триумфом 15-летней давности.

Англия продолжает разочаровывать всю Европу скучной игрой, но при этом побеждать. Команда Саутгейта лишь однажды оступилась с шотландцами (0:0), а остальные встречи выиграла. В группе англичане методично разобрали хорватов и чехов – оба раза по 1:0, а в 1/8 финала завершили карьеру Йоахима Лёва, забив невиданные два мяча, но все равно оставив свои ворота сухими.

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Лицом к лицу

Команды проведут восьмую очную встречу.

Из них Англия выиграла четыре раза, дважды команды не выявили победителя и только однажды побеждала Украина.

Последняя встреча случилась в 2013 году, когда команды отбирались к чемпионату мира в ЮАР. Тогда англичане и украинцы не забили ни одного мяча.

Самый крупный счет в матчах между Англией и Украиной – 3:0. В товарищеском матче 2004 года желто-синие проиграли после голов Бэкхема, Оуэна и Райт-Филлипса.

Ориентировочный состав

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Четвертьфинал – крутой и запоминающийся результат для сборной Украины, но бодаться с нудными англичанами команда Шевченко вряд ли сможет всю игру. Как только Англия забьет хотя бы мяч, она сократит число подходов к воротам соперника в несколько раз и уплотнит оборону – на том и доедет до финального свистка. Чтобы не ставить на победу Англии, можно выбрать гол Стерлинга – у провалившего сезон Рахима получается великий турнир. Вполне вероятно, что голы будут сыпаться ему на голову до самого финала.

Где смотреть

Команды сойдутся на поле Олимпийского стадиона в Риме 3 июля, и в 22:00 немец Феликс Брых даст свисток. В прямом эфире игру покажет Первый канал, а Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию встречи

КАК ЗАКОНЧИТСЯ МАТЧ? Победой Украины в основное время Победой Украины в дополнительное время Победой Украины по пенальти Победой Англии в основное время Победой Англии в дополнительное время Победой Англии по пенальти

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