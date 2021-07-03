На Евро-2020 Николай Бойлесенпровел пока лишь 14 минут – Каспер Хьюлманд выпустил защитника в конце матча с Уэльсом. Зато у футболиста «Копенгагена» есть более крутая ачивка – такой не может похвастаться даже Кристиан Эриксен.

9 мая 2017 года Лео опубликовал в инстаграме фото своей коллекции футболок. Среди фамилий Рауля, Пике, Ди Марии Агуэро и других легенд затесалась майка «Аякса» с фамилией Бойлесена. Николай был в шоке, что Лео сохранил его футболку после обмена, и потому сделал ответный жест.

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Бойлесен заключил футболку Месси в рамку и повесил на стену – в знак благодарности за то, что Лео не мыл его майкой автомобиль. «Придется повесить это на стену только сейчас», – написал датчанин.

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