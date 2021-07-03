Василий Уткин заявил, что Станислав Черчесов расстанется с должностью главного тренера сборной России в ближайшее время. Журналист считает, что на мнение руководство о коуче повлияла пресс-конференция.
«Насколько могу судить, вопрос об отставке Черчесов решен. Его публичные выступления в корне изменили ситуацию. До своих высказываний он был тренером ЧМ-2018, которому нужна поддержка в трудной ситуации. Теперь же он в первую очередь токсичный сотрудник, которого придется защищать, заново утверждая в общественном мнении. Причем все эти проблемы Черчесов навлек на себя сам, и нет никакой гарантии, что он их не усугубит при следующем же публичном появлении, а его поддержка растратит и без того сомнительный ресурс доверия самого РФС.
Сложно представить себе ситуацию, при которой Черчесов не будет уволен на следующей неделе. И последнее: мы, конечно, не говорим «уволят». Это неправильное слово. Мы говорим «поблагодарят за проделанную работу и пожелают успехов в будущем». В общем, ******** [выгонят]!» – написал Уткин в телеграм-канале.
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Пресс-конференция Черчесова. Главное о сборной, Дзюбе и отставке
- Россия заняла четвертое место на групповом этапе и не попала в плей-офф чемпионата Европы-2020.
- Станислав Черчесов работает с российской командой с 2016 года, дошел до четвертьфинала ЧМ-2018 и не вывел сборную из группы во втором крупном турнире после Кубка конфедераций-2017.
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