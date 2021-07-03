Сборная Дании победила сборную Чехии 2:1 и вышла в полуфинал Евро-2020.
Первый мяч забил полузащитник дортмундской «Боруссии» Томас Дилейни. На 5-й минуте он пробил Томаша Вацлика ударом головой после навеса Йенса Стрюгера Ларсена. Дилейни стал седьмым датчанином, забившим на Евро-2020. Большего разброса по голам нет ни у одной сборной на турнире.
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Автором второго мяча стал нападающий «Ниццы» Каспер Дольберг. Голевую передачу отдал игрок «Аталанты» Йоаким Меле. Гол Чехии стал третьим для Дольберга на Евро-2020 – он повторил лучший результат в истории сборной на континентальном турнире. Все голы Каспер забил в плей-офф.
Единственный мяч сборной Чехии забил нападающий Патрик Шик с передачи Владимира Цоуфала. Для Шика этот гол стал пятым на Евро-2020: он догнал Криштиану Роналду.
- Шик стал первым игроком Евро-2020, забившим в четырех матчах подряд.
- Соперник Дании определится в матче между Англией и Украиной. Следите за последней четвертьфинальной игрой Евро-2020 в текстовой трансляции на Eurosport.ru.
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