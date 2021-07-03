В четвертьфинале Евро-2020 сборная Англии разгромила команду Украины со счетом 4:0. Команда Гарета Саутгейта вышла в полуфинал турнира, где сыграет с Данией.

Счет открыл Харри Кейн – уже на 4-й минуте нападающий поразил ворота Георгия Бущана после передачи Рахима Стерлинга. Второй мяч сборной Англии забил Харри Магуайр, который отличился на 46-й минуте после подачи Люка Шоу. Уже через четыре минуты Кейн оформил дубль и довел счет до разгрома, забив головой после заброса того же Шоу.

На 63-й минуте Джордан Хендерсон забил третий мяч головой в этой игре. Хендо поразил ворота Бущана после подачи Маунта с углового.

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Англия остается единственной командой на Евро-2020, не пропустившей ни одного мяча.

Полуфинальная встреча Англия – Дания состоится 7 июля в Лондоне.

Параллельная игра Испании и Италии также пройдет на стадионе «Уэмбли» днем раньше.

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