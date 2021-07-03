Матч Дании с Чехией точно вышел обидным: ни с одной из этих сборных прощаться не хотелось. Скандинавы собрались после страшного падения Кристиана Эриксена и неоправданного поражения от Бельгии. Теперь Каспер Хьюлманд может похвастать самой гибкой командой турнира.

Чехия выстояла против Англии и Хорватии в группе, а затем выкинула из турнира Нидерланды. Если в России задумали футбольные реформы, а вместе с ними и смену курса сборной, Чехия – лучший ориентир.

Главная причина кроется в стиле игры. На Евро-2020 Чехия показала строгий футбол, в основу которого лег активный персональный прессинг. Высоким давлением команда Ярослава Шилгавы задушила даже голландцев – тем не помог и Френки де Йонг. Согласно Opta, в матче с Данией чехи давили на соперников после каждой девятой передачи.

Евро-2020 Дания выбила Чехию и пробилась в полуфинал ЧАС НАЗАД

Дерзкую манеру сборная переняла у базового клуба, пражской «Славии». Она делегировала в национальную заявку сразу пятерых игроков. Еще двое, Томаш Соучек и Владимир Цоуфал, играли в столичной команде до отъезда в «Вест Хэм». Под руководством Индриха Трпишовски «Славия» стала культивировать высокий прессинг. Сборная подхватила этот тренд.

Да, активность наверху не избавила Чехию от двух голов за первый тайм. Зато спустя четыре минуты после перерыва Патрик Шик огорчил Каспера Шмейхеля и догнал по голам на Евро Криштиану Роналду. Его команда включила активную игру на флангах с запуска второго тайма: Шилгавы заметил, что крайки Дании Йоаким Меле и Йенс Стрюгер Ларсен подустали от включений вперед.

Итог – Чехия превзошла Данию как по ударам в целом (16:11), так и по выстрелам из штрафной (9:8), а еще слегка вышла вперед по ожидаемым голам (1,47 против 1,44 у соперника). Команду Шилгавы не смутили даже две кровавые травмы. На 62-й минуте Юссуф Поульсен попал шипами в голову Соучеку, а на 84-й Ян Боржил получил локтем в затылок, пока отбивал дальнюю штангу. Оба перевязались и вернулись в игру.

В игре сборной Чехии сошлись тактика и характер, строгость и стойкость. Дания выиграла матч точечными включениями. Команде двух «Ш», Шилгавы и Шика, в чем-то не повезло, но она все равно нарисовала идеальное будущее для себя и может стать примером для сборной России. Символично, что случилось это в матче против команды, от которой игроки Черчесова отлетели 1:4.

Отставка Станислава неминуема – рано или поздно. Если так, от прекрасной России будущего хочется видеть такой же дерзкий стиль (желательно с ярким клубом в роли вдохновителя) и такую же мужественность. Чехии в этом не помешал даже лимит, пусть и более мягкий, на футболистов не из Евросоюза.

Евро-2020 Датчанин нашел свою футболку в коллекции Месси. И ответил 8 ЧАСОВ НАЗАД