Национальная команда Украины проигнорировала предматчевую акцию в поддержку движения Black lives matter и не встала на колено.

Иностранные болельщики не оценили жест украинцев, которые отказались вставать на колено вместе с англичанами. Они пожелали сборной Украины поражения и яростно атаковали соцсети гневными постами.

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Ранее только несколько сборных согласились преклонить колени перед матчами. Италия заявила, что готова поддерживать акцию только из уважения и в знак солидарности к сопернику, но не более того. Только Турция, Уэльс, Швейцария, Бельгия, Англия и Шотландия выступили в поддержку акции.

Четвертьфинальный матч Англия – Украина прошел в Риме.

Победитель этой пары сыграет с Данией в полуфинале.

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