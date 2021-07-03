Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала болельщикам, кого поддерживает на Евро-2020. Фанаты задавали вопросы чемпионке чемпионке мира в инстаграме. Один из фанатов спросил фигуристку про чемпионат Европы, и Лиза ответила.

Отвечая на вопрос про футбол, Туктамышева отправила поклоннику эмодзи с итальянским флагом. Похоже, что именно сборная Италии – фаворит Елизаветы, которого она активно поддерживает на Евро-2020.

Накануне, 2 июля, итальянцы вышли в полуфинал турнира, обыграв одного из фаворитов Евро – команду Бельгии со счетом 2:1.

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Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании.

В полуфинале Евро-2020 команда Роберто Манчини встретится со сборной Испании.

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