Сборная Украины попрощалась с чемпионатом Европы. Получилось максимально грустно – команда Андрея Шевченко без шансов проиграла Англии, хотя перед матчем многие верили в желто-голубых, учитывая вырванную победу над шведами и унылость англичан.

На пресс-конференции Александр Зинченко говорил, что для победы украинским футболистам нужно провести лучшую игру в жизни. Матч точно вышел не лучшим, но показал, что и этого оказалось бы мало, чтобы выкинуть англичан из турнира. Команда Гарета Саутгейта почти ничего не позволила соперникам, а играть первым номером разрешила только при счете 4:0. Снова цитируем Зинченко, который заявил, что после победы над Швецией критикам Украины нужно держать рты за замком. Теперь тем же самым стоит заняться хейтерам англичан, а их на этом Евро – большинство.

Александр Зинченко Фото: Getty Images

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Украина покинула турнир ровно в тот момент, когда должна была – то же самое касается и Швейцарии. Победа «красных крестов» во второй серии пенальти подряд была бы несправедливой и нелогичной, ведь Испания играла лучше весь матч. Англия же не дала усомниться, что Украине не место в четверке сильнейших сборных. И натолкнула на мысль, что этот результат украинцев и так можно считать серьезным успехом.

Так же, как и в 2006 году выход Украины в четвертьфинал чемпионата мира стал настоящим подвигом. Тогда команда Блохина со скрипом прошла групповой этап, в 1/8 финала по пенальти одолела Швейцарию, а затем разгромно уступила итальянцам. Спустя 15 лет ситуация повторилась почти полностью. Главная звезда стала главным тренером, Украина так же с трудом вышла из группы, на нервах одолела Швецию, но деклассирована фаворитом.

Оба раза желто-голубые попали в позднюю стадию вопреки, но дерзкая Украина-2006 дебютировала на крупных турнирах и взяла два матча в группе из трех, пусть и не с топ-соперниками. Команда Блохина бодалась с великой Италией и имела реальные шансы забить Буффону, а сейчас украинцы ограничились лишь парой ударов издали по воротам Пикфорда.

Андрей Шевченко и Гарет Саутгейт Фото: Getty Images

Сборная Украины порадовала многих болельщиков, и не только из своей страны, но надо признать, что против стабильной Дании у команды Андрея Шевченко шансов было бы столько же, сколько моментов в штрафной англичан.

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