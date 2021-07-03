Выход Украины в четвертьфинал Евро-2020 вызвал огромный патриотический подъем в стране. Люди, которые до этого даже приблизительно не интересовались футболом, вдруг начали отличать Матвиенко от Миколенко и повесили на запястье желто-голубую ленточку. Похожее сумасшествие происходило не так давно – во время домашнего для Украины Евро-2012. В тот момент у украинцев не возникало противоречий ни по поводу языкового, ни территориального, ни других вопросов. Люди ощущали себя единой и монолитной нацией, объединенной общим праздником.

Сегодня, в условиях войны в стране и сложной геополитической обстановки в Европе, такой праздник был необходим вдвойне. Команда Шевченко перегрызла шведов и взлетела в четвертьфинал – достойнейший результат не без доли везения. И это хорошо и плохо одновременно. С одной стороны, заряда бодрости должно хватить еще на несколько лет, с другой – нет совершенно никаких предпосылок для взлета выше стадии 1/4 финала.

Андрей Шевченко, Андрей Ярмоленко и Александр Караваев, Украина – Австрия, Евро-2020 Фото: Getty Images

Евро-2020 Украина прыгнула выше головы на Евро. Англия это доказала 2 ЧАСА НАЗАД

Сложно уйти от параллели с Россией. В 2018-м команда Черчесова неожиданно забралась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, и это тоже был праздник, после которого быстро наступило отрезвление и осознание большой доли случайности в этом достижении. В успехах украинской и российской сборных нет системы, благодаря которой можно регулярно не только пробиваться в финальную часть крупных форумов, но и наводить шороху в плей-офф.

Пока 5-миллионная Дания формировала свою уникальную «Красную нить», немцы и голландцы строили футбольные академии в каждой деревне, а бельгийцы привлекали к работе лучших специалистов, русские и украинцы плыли по течению. В Украине есть два топовых клуба – «Шахтер» и «Динамо», в России чуть больше, но команды РПЛ и УПЛ уже забыли, когда выходили в четвертьфинал Лиги чемпионов. Раскормленные жирными контрактами отечественные футболисты не имеют желания прогрессировать и уезжать в Европу, а потом вываливают 250 тысяч евро на шампанское в казино Монте-Карло под звуки национального гимна.

Болельщики со стажем вспоминают легендарные победы «Красной машины» в Суперсерии с канадцами, феноменальные 3 секунды на Олимпиаде-1972 и финал Евро-1988. При уравниловке, копеечных зарплатах и тотальном дефиците в СССР все же существовала государственная модель развития и нацеленность на результат. И это касалось большинства стран соцлагеря. Венгрия и Чехословакия вышли в финал ЧМ-1954 и 1962 соответственно, Польша заняла третье место на ЧМ-1974 и 1982, а деды Патрика Шика выигрывали Евро-1976. Сегодня о таких результатах сложно мечтать.

Сборная Чехословакии – чемпион Европы-1976 Фото: Imago

Железного занавеса больше нет, и страны из Восточной Европы еще больше отстали от Запада в спортивном плане после крушения коммунистических скреп. Государственная машина больше не обеспечивает спортсменов, как это было полвека назад. Она по-прежнему настроена на результат, но нецелевое использование средств, сумасшедшая коррупция и магическое превращение вчерашних чемпионов в чиновников тянет якорем на дно. С таким подходом не стоит удивляться, что в плей-офф Евро-2020 из посткоммунистических стран вышли лишь трое – Хорватия, Чехия и Украина.

Сколько бы академий ни построил Галицкий, их выпускников не хватит для появления в сборной новых Мостовых и Канчельскисов. Потому что нет системы, а принятую программу развития футбола-2030 через 10 лет просто переименуют в программу-2040.

Благодаря удаче на Евро Андрей Шевченко снова почувствовал себя звездой, но за пять лет в сборной он так и не выполнил главное обещание – привить команде комбинационный стиль. Как играла Украина против топов в бетон с пятью защитниками при Фоменко и других тренерах, так и продолжает с обладателем «Золотого мяча». Слишком ограниченный ресурс и все та же коррупция: не секрет, что Шевченко возглавил сборную благодаря куму – президенту Ассоциации футбола Украины Андрею Павелко. Интересно, есть ли в истории еще один тренер, который стал главным в сборной без опыта работы ни в одной другой команде?

Андрей Павелко и Андрей Шевченко Фото: Imago

Согласно исследованию Европейской комиссии 2018 года, западные европейцы занимаются спортом значительно больше, чем жители Востока. Бельгия, Нидерланды, Швеция и Дания все сыграли в плей-офф Евро-2020 отчасти потому, что в этих небольших странах большой пул активных футболистов. Например, из 17 миллионов жителей Нидерландов 1,2 миллиона играют за футбольные клубы. В 140-миллионной России, по данным Росстата, за чертой бедности живут 17,8 млн человек . Вряд ли им до футбола.

На данном этапе четвертьфинал – потолок для команд с постсоветского пространства не только из-за отсутствия системы. Это ведь на самом деле вовсе не причина, а следствие. Результат отставания в экономической сфере, высших технологиях и уровне достатка населения. Выстрелить или победить на Евро невозможно без совокупности этих факторов, поэтому мы еще долго будем мечтать о победе в Лиге чемпионов, на Евро и ЧМ.

Евро-2020 Англия разнесла Украину и вышла в полуфинал на датчан 4 ЧАСА НАЗАД